Anmeldung für gratis Grippe-Impfung startet

Die Stadt Wien bietet auch diese Grippe-Saison eine kostenlose Influenza-Impfung an – das WIENER BEZIRKSBLATT berichtete. Das Anmeldefenster für die gratis Grippe-Impfung startet heute, 24. Oktober, ab 12:00 Uhr. Alle Personen ab dem 7. Lebensmonat können das Angebot in Anspruch nehmen.

Einladung an alle Wiener

„In Wien wollen wir den Menschen das Impfen so leicht wie möglich machen. Von daher haben wir in Wien ein niederschwelliges Impfangebot ins Leben gerufen, das europaweit einzigartig ist. Ich lade alle Wienerinnen und Wiener ein, die Impfangebote in Wien wahrzunehmen.“, so Bürgermeister Michael Ludwig

Die kostenlose Grippe-Impf-Aktion lässt sich die Stadt gut 9,9 Millionen Euro kosten. Die Hälfte der 400.000 Impfdosen werden in den städtischen Impfzentren und in den Impfzentren der ÖGK verimpft. Termine können online unter www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450 gebucht werden. Die andere Hälfte ist bei niedergelassenen Ärzten erhältlich. Die Terminvereinbarung erfolgt hier direkt mit der jeweiligen Ordination.

Stärkere Grippe-Welle zu erwarten

Die ersten Impf-Termine finden ab 2. November 2022 statt. Die Grippe-Impfaktion läuft bis inklusive Jänner 2023. Heuer ist laut Experten wieder mit einer stärkeren Grippe-Saison zu rechnen, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ausführt. „Darum haben wir uns schon im April um Impfstoff bemüht und konnten für die Bundeshauptstadt 400.000 Influenza-Impfdosen organisieren. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag gegen eine Mehrfachbelastung durch COVID-19 und Influenza. In Wien gibt es erneut die Möglichkeit, sich bei einem einzigen Termin sowohl gegen Influenza als auch gegen COVID-19 impfen zu lassen. Bitte nutzen Sie dieses Angebot, damit wir gut durch diesen Winter kommen.“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

