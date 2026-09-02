Jetzt Anthogenol® testen und Auszeit in Tirol gewinnen

Anthogenol® verbindet wertvolle Pflanzenstoffe mit einer attraktiven Bonusaktion: Im Rahmen der aktuellen Testwochen gibt es zusätzlich 15 Gratis-Kapseln – und obendrein die Chance auf erholsame oder praktische Gewinne.

Unterstützung von innen

Das botanische Extrakt MASQUELIER’s® aus Kernen von Vitis vinifera und Pinus Maritima unterstützt einen gesunden Blutkreislauf und die Augenfunktion. Zudem trägt es zur Struktur, Funktion und zum Erscheinungsbild der Haut bei.

Wellness-Auszeit gewinnen

Wer die Anthogenol®-Bonus-Testwochen nutzt, darf sich nicht nur über 15 zusätzliche Gratis-Kapseln freuen. Unter allen Teilnehmern wird außerdem ein exklusiver Wellnessaufenthalt für zwei Personen in Tirol verlost. Alternativ gibt es einen Jahresvorrat Anthogenol® zu gewinnen.

Informationen zur Aktion sind in der Apotheke sowie unter www.anthogenol.at erhältlich.