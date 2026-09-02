Fusion Night: Genussreise von Japan bis Thailand

Exotische Köstlichkeiten, eindrucksvolle Shows und eine laue Sommernacht: Rund 350 Gäste feierten am 22. August bei der „Fusion Night 2026“ im Asia Resort Linsberg.

Geöffnete Terrassen, Live-Musik und eine vielfältige Gourmetmeile sorgten für ausgelassene Stimmung.

Spektakulärer Auftakt

Mit einem traditionellen Löwen- und Drachentanz sowie einer kraftvollen Kung-Fu-Show begeisterte das Shaolin Kultur Zentrum Wien das Publikum. Danach rückte vor allem Japan in den Mittelpunkt des Abends.

Küchenchef Michael Suttner hatte das Land im Frühjahr zur Zeit der Kirschblüte bereist und zahlreiche kulinarische Inspirationen mit nach Bad Erlach gebracht. Besonderen Anklang fand die Kaiseki-Küche im Zwei-Hauben-Restaurant „das Linsberg“. Aufgrund der großen Nachfrage soll dieser Schwerpunkt künftig weiter ausgebaut werden.

Genuss aus Fernost

Sake-Verkostungen, Sushi und japanische Grillspezialitäten ließen die Herzen der Feinschmecker höherschlagen. Ein spektakulärer Höhepunkt war die „Maguro Experience“: Vor den Augen der Gäste wurde ein rund 170 Kilogramm schwerer Bluefin-Thunfisch fachgerecht zerlegt.

Austern, Dim Sum, Live-Wok-Cooking sowie Spezialitäten aus Thailand und den Philippinen ergänzten das Angebot. Auch regionale Köstlichkeiten durften auf der Gourmetmeile nicht fehlen. Zahlreiche langjährige Lieferpartner und Sponsoren präsentierten ihre Produkte persönlich.

Prominente feierten mit

Unter den Gästen waren Bad Erlachs Bürgermeisterin Bärbel Stockinger sowie Wolfgang Ruzicka von den Tourismusschulen Semmering mit seiner Frau Margit. Auch „Edmund“-Sänger Markus Kadensky, Schauspieler Aaron Karl und Musicaldarstellerin Anja Wendzel genossen die sommerliche Genussnacht.

„Die Begeisterung unserer Gäste und das Zusammenspiel aller Bereiche zeigen, was wir gemeinsam schaffen können“, freute sich Geschäftsführer Stefan Nowatschka und bedankte sich bei seinem Team sowie den langjährigen Partnern.

Parallel zur Fusion Night eröffnete Geschäftsführer Robert Mahrhauser die „Lange Nacht der Therme“. Für den passenden Sound an der Poolbar sorgte das Duo „Sax & Keys“ mit Manfred Spies und Hans Czettel.

Auch 2027 bleibt die Fusion Night ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender: Der nächste Termin ist für den 21. August angesetzt.