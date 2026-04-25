Im Abschnitt zwischen Stollgasse und Kaiserstraße entsteht rund um das Stadtquartier „Sophie7“ und den kürzlich fertiggestellten Gemeindebau neu eine echte Wohnstraße mit Allee-Charakter. Das heißt: weniger Grau, mehr Grün – und mehr Platz zum Verweilen.

Dreizehn neue Bäume

Mit 13 neuen Bäumen, zusätzlichen Grünflächen und neuen Sitzmöglichkeiten wächst der Sophienpark gewissermaßen in die Apollogasse hinein. So wird ein weiteres Stück „kühle Zone Neubau“ geschaffen – für angenehmere Temperaturen im Sommer und mehr Aufenthaltsqualität das ganze Jahr über.

Bezirkschef ist überzeugt

„Mit der neuen Apollogasse schaffen wir eine grüne Allee mitten im Grätzl und eine echte Wohnstraße – für mehr Schatten, mehr Aufenthaltsqualität und mehr Lebensfreude in Neubau“, so Bezirksvorsteher Markus Reiter.

Was konkret passiert

Mehr Grün:

• 13 neue Bäume sorgen für Schatten und Abkühlung.

• Neue Grünflächen bringen mehr Natur ins Grätzl.

Mehr Platz für Menschen:

• Die Straße wird zur echten Wohnstraße mit viel Raum für Begegnung.

• Niveaugleiche Gestaltung: kein Unterschied mehr zwischen Gehsteig und Fahrbahn.

• Neue Sitzgelegenheiten und kleine Aufenthaltsbereiche laden zum Verweilen ein.

Durchdachte Mobilität:

• Einbahnführung in Richtung Kaiserstraße.

• 12 neue Radbügel für bequemes Abstellen.

• Eigene Bereiche für Ladezone und Behindertenparkplätze.

Neue Treffpunkte:

• Kleiner Platz als „Eingang“ zum Sophienpark mit Wasserspiel, Sitzplätzen und Tischen.

• Trinkhydrant für heiße Tage.

• Künstlerisch gestaltete Mauer mit Infos und Porträts rund um den „Sophienpark“.

Wann geht’s los?

Die Bauarbeiten starten voraussichtlich im August und dauern rund zwei Monate. Die neuen Bäume werden im Herbst 2026 gepflanzt.