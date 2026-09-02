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Kinotipp: ARNIE & BARNEY – RETTEN DAS WASSER

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Von Redaktion
© 2026 Studio 100 International GmbH / Constantin Film Österreich
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Als ihrer Wiese plötzlich das Wasser ausgeht, machen sich ausgerechnet die beiden Ameisen Arnie und Barney auf den Weg, um ihr Zuhause vor dem Austrocknen zu retten. Bei ihrer pannenreichen Suche nach dem verschwundenen Wasser gerät das tollpatschige Duo auf die Spur mysteriöser Machenschaften. Nur mit sehr viel Einfallsreichtum, Mut und der Hilfe einer Superheldenmücke gelingt es Arnie und Barney schließlich die große Dürre doch noch abzuwenden – von der Ameisenstraße auf die Heldenspur!

ARNIE & BARNEY – RETTEN DAS WASSER nimmt uns mit auf eine wilde Reise voller Überraschungen durch die fantastisch-bunte Welt der Natur – Umweltbewusstsein inklusive, aber immer spielerisch und vor allem mit großem Spaß.

ARNIE & BARNEY – RETTEN DAS WASSER – Ab 3. September im Kino!

Wir verlosen 2 x das Buch „Wie leben die kleinen Waldameisen?“, erschienen im Arena Verlag und 2 x 2 Kinogutscheine!

Wie leben die kleinen Waldameisen?
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