KULTurgut ermöglicht Besuch im Haus des Meeres

Kultur und gemeinsame Erlebnisse sollen keine Frage des Geldes sein. Genau hier setzt das Projekt „KULTurgut“ von SPRINGBOARD an: Gemeinsam mit Partnern vermittelt die Initiative Freikarten an soziale Einrichtungen und ermöglicht damit Menschen kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe.

Diesmal durften sich Gruppen der Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not sowie des Vereins BuntGemischt über einen gemeinsamen Besuch im Haus des Meeres freuen. Für viele Teilnehmer war der Ausflug ein besonderes Erlebnis, das im Alltag keineswegs selbstverständlich ist.

Gemeinsam Freude schenken

Zur Verfügung gestellt wurden die Eintrittskarten vom echo medienhaus.

„Partnerschaften wie diese sind für uns besonders wertvoll. Sie ermöglichen nicht nur einen schönen gemeinsamen Tag, sondern schaffen Begegnungen und gesellschaftliche Teilhabe“,

….betont SPRINGBOARD.

Mit „KULTurgut“ bringt die Initiative vorhandene Möglichkeiten genau dorthin, wo sie einen echten Unterschied machen. Dafür arbeitet SPRINGBOARD mit Unternehmen, Veranstaltern und Partnerorganisationen zusammen, die Eintrittskarten und Freizeitangebote bereitstellen.

Ein besonderer Dank gilt Christian Pöttler und dem echo medienhaus für die Unterstützung sowie dem Haus des Meeres für einen unvergesslichen Tag.