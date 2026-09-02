McCafé startet mit acht neuen Drinks

Fruchtig, spritzig oder cremig: McDonald’s Österreich erweitert sein McCafé-Sortiment um acht alkoholfreie Getränke.

Die neuen Refresher, Fizzer, Energizer und Coffee+-Specials sind ab 9. September österreichweit erhältlich.

Fruchtige Erfrischung

Für Abwechslung sorgen zwei Refresher ohne Kohlensäure. „Strawberry Melon“ wird mit gefriergetrockneten Erdbeeren serviert, während „Tropic Pineapple“ mit Ananasgeschmack und Erdbeer-Bobas lockt. Prickelnder wird es bei den beiden Fizzern auf Basis von Sprite Zero: Zur Wahl stehen „Pink Dragonfruit“ mit Guave, Yuzu und Drachenfrucht sowie „Cherry Kiss“ mit Sauerkirschnoten und cremigem Cold Foam.

Koffein mit Geschmack

Wer einen kleinen Energiekick sucht, kann zwischen den Sorten Red Bull Blueberry und Red Bull Waldmeister wählen. Beide Energizer sind auf Wunsch auch mit Red Bull Zero erhältlich. Sie enthalten jeweils 80 Milligramm Koffein und werden daher für Kinder sowie schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.

Kaffee trifft Matcha

Komplettiert wird das neue Sortiment durch zwei gekühlte Coffee+-Specials. Der „Iced Latte Caramel“ kombiniert Arabica-Kaffee, Milch, Eiswürfel und Karamellsirup. Beim „Iced Strawberry Matcha Latte“ trifft Matcha auf fruchtige Erdbeersauce. Beide Varianten können auch mit Haferdrink bestellt werden.

Mitglieder des MyMcDonald’s-Programms können die Getränke bereits ab 3. September über Gutscheine in der App probieren. Der reguläre österreichweite Verkaufsstart folgt am 9. September. Je nach Restaurant werden sechs oder alle acht Sorten angeboten – ganztägig und auch während der Frühstückszeit.