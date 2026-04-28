Das historische Palais, erbaut zwischen 1706 und 1710 von Johann Bernhard Fischer von Erlach und Johann Lucas von Hildebrandt, zählt zu den architektonischen Juwelen der Stadt. Über Jahrhunderte hinweg war es Treffpunkt der Wiener High Society – mit Gästen wie Christoph Willibald Gluck, Elisabeth von Österreich-Ungarn und Franz Joseph I.. Heute bietet es den idealen Rahmen für eine der bedeutendsten Kunstmessen des Landes.

Hochkarätige Kunst auf 1.900 Quadratmetern

Rund 35 ausgewählte Galerien und KunsthändlerInnen präsentieren in den prunkvollen Sälen ihre besten Werke. Ergänzt wird das Angebot durch ein großzügiges Open-Air-Areal im Garten, in dem beeindruckende Skulpturen unter freiem Himmel zu sehen sind.

Die Bandbreite reicht von österreichischer Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts über die Klassische Moderne bis hin zur zeitgenössischen Kunst. Auch Glasarbeiten, Fotografien und seltene Exponate aus der Zeit um 1900 sind Teil der Ausstellung.

Große Namen der Kunstgeschichte

Die Liste der vertretenen KünstlerInnen liest sich wie ein Streifzug durch die Kunstgeschichte: Werke von Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Maria Lassnig oder Erwin Wurm treffen auf Positionen der Gegenwart wie Xenia Hausner und Hubert Scheibl. Damit wird die Messe ihrem Ruf als wichtige Plattform für den Kunststandort Österreich einmal mehr gerecht.

Termine, Tickets & Anreise

Das VIP Opening findet am 7. Mai 2026 von 15 bis 21 Uhr statt. Die Besuchertage folgen am 8. und 9. Mai (jeweils 11 bis 19 Uhr) sowie am 10. Mai (11 bis 18 Uhr).

Das reguläre Ticket kostet € 18,– (ermäßigt € 15,–). Das VIP Ticket (€ 49,–) beinhaltet den Eintritt zum Opening, ein Welcome Sparkle sowie bevorzugten Zugang an allen Besuchertagen.

Mehr Infos unter artaustria.info

VIP-Tickets zu gewinnen

Ein besonderes Highlight für Leserinnen und Leser: Wir verlosen 5 × 2 VIP-Tickets für die diesjährige ART AUSTRIA. Die GewinnerInnen dürfen sich auf das exklusive Opening am 7. Mai freuen – inklusive Welcome-Drink und bevorzugtem Zugang an allen Messetagen.

ART AUSTRIA

Palais Auersperg Wien

Auerspergstraße 1, 1080 Wien

VIP Opening: 7. Mai 2026 / 15 – 21 Uhr

Besuchertage: 8. Mai 2026 / 11 – 19 Uhr

9. Mai 2026 / 11 – 19 Uhr

10. Mai 2026 / 11 – 18 Uhr

artaustria.info