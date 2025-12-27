Ohne Instrumente kein Konzert, eh klar!

Willkommen im neuen Roblox-Level „The Philharmonics“. Schauplatz ist ein imposanter Konzertsaal, kurz vor dem großen Auftritt. Die Stimmung? Nervös. Der Grund? Die Instrumente sind spurlos verschwunden. Panik hinter der Bühne! Zum Glück taucht Gustav Mahler als ziemlich cooler NPC (Non-Playable-Character) persönlich auf und bittet die Spieler um Hilfe. Inspiriert vom Gemälde „Die Philharmoniker” von Max Oppenheimer wird hier nicht nur gespielt, sondern ganz nebenbei Wiener Musikgeschichte eingesaugt. Lernen? Passiert, merkt man aber kaum.

Springen, suchen, dirigieren: Volle Action!

Stillstehen ist hier keine Option. Zuerst geht’s über einen wilden Parcours aus tanzenden Notenblättern, dabei ist Timing ist alles! Danach heißt es Augen auf beim Wimmelbild-Spiel: Wo bitte hat sich die Trompete versteckt? Und zum Schluss wird’s ernst: Am Dirigentenpult entscheidet sich, ob das Konzert gerettet wird oder nicht. Wer den Takt verhaut, bekommt kein Bravo. Wer’s schafft, schon – inklusive exklusivem virtuellem Pet (virtuelles Sammlerstück) zum Angeben.

Kunst goes Gaming: Volltreffer ins Schwarze!

Art Leap macht aus berühmten Gemälden begehbare Spielwelten. Klimt, Monet, Blau & Co. sind hier keine Schulbuch-Stars, sondern Level-Helden. Über 2,5 Millionen Besuche, internationale Awards und tausende Fans sprechen für sich. Als einziges Museum im Roblox Learning Hub zeigt das Belvedere, wie man Kunst dorthin bringt, wo junge Menschen wirklich sind. Und natürlich gibt es einen eingebauten Kinderschutz – damit Eltern entspannt bleiben können.

Wer Kunst nur anschaut, verpasst die Hälfte. Bei Art Leap wird Kunst gespielt. Und das macht richtig Spaß!

Für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und alle, die Kunst neu erleben wollen.

