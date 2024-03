ATTEMSGARTEN: Grün wohnen beim Donauzenturm

Jeden Donnerstag im März und April haben Sie bei den open doors im ZIMA-Neubauprojekt Attemsgarten in Wien-Donaustadt die Möglichkeit, sich ganz unkompliziert und ohne Termin vor Ort von den verfügbaren 2-Zimmer Wohnungen überzeugen zu lassen.

Keine Anmeldung erforderlich – kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich inspirieren!

Fertiggestellt und schnell bezugsbereit

Im bereits fertiggestellten ATTEMSGARTEN finden Sie eine grüne Oase mitten im pulsierenden und vielfältigen Leben von Wien. Das Neubauprojekt entstand in der Attemsgasse 44 im Zentrum des 22. Bezirks. Wo früher eine Gärtnerei war, sollten Grünes und Ruhe in den 1,5- bis 5-Zimmer Eigentumswohnungen weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die zentrale Idee war es, eine grüne Insel der Ruhe für moderne Menschen zu schaffen, die in der Stadt leben. Ein Zuhause, in dem man sich wohlfühlt und gerne lebt. Ein Eigenheim, ideal um eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen. Ein Ort, an dem alles richtig praktisch ist, damit Ihnen der Alltag leichtfällt und mehr Zeit bleibt für die wesentlichen Dinge Ihres Lebens.

FACTS ATTEMSGARTEN

Projekt fertiggestellt und bezugsbereit

2-Zimmer Wohnungen verfügbar

Noch eine südseitige 3-Zimmer Wohnung mit Balkon verfügbar

Noch eine große 5-Zimmer Wohnung mit Garten und Balkon verfügbar

Dachgärten zur individuellen Bepflanzung durch die Bewohner:innen

Balkone und Terrassen mit eingebauten Pflanztrögen und Wasseranschluss

Quartierspark vor der Haustüre, hauseigener Fitnessraum

Auszeichnung: klimaaktiv Gold

5 Minuten mit dem Rad zur Alten Donau

7 Gehminuten durch den Park zum Donau Zentrum und U1 Kagran