In Meidling ist die Kunst zuhause. Schade nur, dass diese allzuoft im Verborgenen blüht. „Es war mir stets en Anliegen des Künstlern aus dem 12. Bezirk auch ein wichtige Plattform zu geben.“, so Bezirks-Vize Barbara Marx. So zögerte sie keine Sekunde als vor vier Jahren die Künstlerin Silvia Konrad mit einer dementsprechenden Idee an sie herantrat. Rasch war unter dem Motto „Kunst 12“ der große Atelier- und Galerierundgang geboren. Allein letztes Jahr beteiligten sich 90 Künstler, die an 26 Orten im 12. Bezirk ausstellten. Eine Erfolgsgeschichte, die heuer weiter geschrieben wird.

Interessantes Entdecken

Auch heuer wieder werden sich Dutzende Künstler aus dem 12. Bezirk und allen kreativen Kategorien am mittlerweile 5. Atelier- und Galerierundgang beteiligen. Am 24. und 25. April werden sie ihre Werke präsentieren und dafür auch ihre sonst oftmals verschlossenen Werkstätten für interessierte Besucher öffnen. Ein besonderes Erlebnis auch für BV Wilfried Zankl. „Jahr fürJahr lerne ich dabei neue Meidlinger Kreative kennen.“

Alle Infos findet man regelmäßig auf www.wien.gv.at/meidling/kunst12