Manner mag es jetzt elektrisch. Mit dem neuen E-Lkw setzt das Traditionsunternehmen gemeinsam mit MAN Truck & Bus ein starkes Zeichen für Innovation und nachhaltige Logistik. Er wird im regelmäßigen Werksverkehr eingesetzt und transportiert zentrale Rohstoffe wie Nougat- und Schokoladenmasse zwischen den Produktionsstandorten. Gerade auf dieser planbaren Pendelstrecke spielt die Elektromobilität ihre Stärken aus: verlässliche Ladezyklen, hohe Effizienz und ein emissionsfreier Betrieb im urbanen Raum.

Mit dem Umstieg auf Elektromobilität reduziert Manner gezielt CO₂-Emissionen im laufenden Betrieb, senkt die Lärmbelastung entlang der Fahrstrecke und verringert den ökologischen Fußabdruck im Werksverkehr deutlich. Der neue E-LKW wird überwiegend mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen betrieben, unter anderem aus dem bezogenen Grünstrom sowie der eigenen Photovoltaikanlage am Standort Wolkersdorf. Dadurch wird nicht nur der CO₂-Ausstoß reduziert, sondern auch ein Beitrag zur regionalen, nachhaltigen Energieversorgung geleistet.

Auffälliges Design: Werbung, die wirkt

Ein besonderes Highlight ist das auffällige Fahrzeugdesign: Der E-LKW fungiert als rollender Markenbotschafter und macht das Engagement von Manner für nachhaltige Lösungen im Alltag sichtbar. „Wer unseren E-LKW auf seiner täglichen Route sieht, erkennt sofort: Wir bewegen etwas – im wahrsten Sinne des Wortes“, so der Manner CEO Dieter Messner.

Unterstützt wird die Transformation auch politisch: „Als Mobilitätsminister ist es mein klares Anliegen, die E-Mobilität in all ihren Facetten auszubauen und zu fördern. Dazu gehört auch der Nutzfahrzeugbereich. Mit unserem Programm eMOVE Austria setzen wir wichtige Akzente und geben einen eindeutigen Kurs vor“, betont Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur KommR Peter Hanke.

Das Bundesministerium hat die Anschaffung des E-LKW mit 172.000€ gefördert, innerhalb der kommenden 5 Jahre sollen damit ca. 120 Tonnen CO2 eingespart werden. „Unternehmen wie Manner gehen hier mit gutem Beispiel voran und zeigen, wie nachhaltige Mobilität im industriellen Alltag umgesetzt werden kann. Projekte wie diese zeigen: E-Mobilität ist auch im Schwerverkehr angekommen.“