Auf gute Nachbarschaft in Atzgersdorf

Ein Gespräch vor der Haustüre, ein offenes Ohr, eine helfende Hand – Nachbarschaften schaffen Zugehörigkeit, verbinden und eine gute Nachbarschaft ist auch gemeinsam aktiv. Aus diesem Grund feiert die Gebietsbetreuung Stadterneuerung das Miteinander in Wiens „neuen und alten“ Nachbarschaften, so auch in Atzgersdorf.

Abwechslungsreiches Programm

Zur alljährlichen Nachbarschaftswoche lädt die Gebietsbetreuung Stadterneuerung von 13.-15. September 2022 in Atzgersdorf im 23. Bezirk ein. Auf alle Teilnehmenden wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen durch die Gebiete, Austausch mit Experten und der Nachbarschaft sowie Sport, Spiel und Spaß.

Termine:

DI, 13.9. | 16 Uhr | Erkundungstour Stadtteil Rößlergasse | Parkanlage Alma-Seidler-Weg, 1230 Wien

Eine Tour durch das neue Wohnquartier mit spannenden Einblicken. Infos unter: https://www.gbstern.at/termine/detail/1735/

MI, 14.9. | 18 Uhr | Lesung Liesinger Schriftstellerinnen | GB*Stadtteilmanagement, Scherbangasse 4, 1230 Wien

Autorinnen aus dem 23. Bezirk lesen aus ihren literarischen Werken. Infos unter: https://www.gbstern.at/termine/detail/1763/

DO, 15.9. | 16-20 Uhr | Nachbarschaftsfest im Carré Atzgersdorf | Gustav-Holzmann-Platz, 1230 Wien

Lange Tafel mit karibischen Rhythmen; Führung auf „die Dächer des Carré Atzgersdorfs“; Basketballturnier. Infos unter: https://www.gbstern.at/termine/detail/1829/