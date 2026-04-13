E-Dreiräder für Erwachsene verbinden Stabilität mit moderner Technik. Durch die elektrische Unterstützung lassen sich auch längere Strecken oder Steigungen mühelos bewältigen. Besonders für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen unsicher auf zwei Rädern sind, eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten.

Das Ergebnis: mehr Selbstständigkeit im Alltag, spontane Ausflüge ins Grüne und die Rückkehr zu gewohnten Wegen – ganz ohne Stress oder Unsicherheit.

Für wen eignen sich e-Dreiräder?

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Ob ältere Personen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder einfach alle, die sich ein besonders sicheres Fahrgefühl wünschen – e-Dreiräder bieten eine durchdachte Lösung.

Auch für jene, die nach längerer Pause wieder aufs Rad steigen möchten, kann ein Dreirad der ideale Einstieg sein. Die zusätzliche Stabilität sorgt für Vertrauen und macht jede Fahrt entspannter.

Mobilitätstage 2026: Testen, beraten lassen und sparen

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat im April die perfekte Gelegenheit dazu: Bei den e-motion Mobilitätstagen 2026 können Interessierte verschiedene Modelle direkt ausprobieren.

📅 Wann? 20. bis 25. April 2026

📍 Wo? e-motion e-Bike Welt, Dreirad- & Lastenfahrrad-Zentrum Wien

Vor Ort warten zahlreiche Premium-Modelle darauf, getestet zu werden. Fachkundige Dreirad-Expertinnen und -Experten stehen bereit, um individuell zu beraten und das passende Modell zu finden.

Spezielle Testtage mit Herstellern

Ein besonderes Highlight sind die Thementage mit renommierten Herstellern:

21. April: vanRaam

23. April: pfautec

Hier können Besucherinnen und Besucher nicht nur Probefahrten machen, sondern sich auch direkt von den Herstellern informieren lassen.

Attraktive Aktion vor Ort

Während der Mobilitätstage gibt es zudem ein besonderes Angebot:

5 % Rabatt auf alle lagernden und neu bestellten Dreiräder (ausgenommen bereits reduzierte Ware).

Gemeinsam Mobilität erleben

Die Mobilitätstage sind nicht nur eine Informationsveranstaltung, sondern auch ein Erlebnis für die ganze Familie. Ob mit Freundinnen, Freunden oder Angehörigen – ein Besuch lohnt sich, um neue Wege der Fortbewegung kennenzulernen und vielleicht schon bald selbst wieder aktiver unterwegs zu sein.

Denn eines ist klar: Mehr Mobilität bedeutet auch mehr Lebensqualität – und manchmal braucht es dafür einfach nur ein drittes Rad.