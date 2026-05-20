Am 30. und 31. Mai 2026 verwandelt sich der Karlsplatz in eine große Erlebniswelt rund um Technik und Wissenschaft. Unter dem Motto „Robotik für alle“ zeigen die TU Wien, die AIM Group Austria und Urban Innovation Vienna, wie Roboter bereits heute unseren Alltag verändern – von autonomen Maschinen bis zu humanoiden Robotern.

Neben interaktiven Stationen und Live-Präsentationen warten auch spannende Gespräche mit internationalen Expertinnen und Experten auf die Gäste. Ziel des Festivals ist es, Technik verständlich und für alle zugänglich zu machen.

Österreich zählt bei Robotik zur Weltspitze

Österreich spielt im Bereich Robotik international ganz vorne mit. Mit 272 Industrierobotern pro 10.000 Beschäftigten liegt das Land weltweit auf Platz zwölf. Innovationsminister Peter Hanke bezeichnet Robotik deshalb als eine der Schlüsseltechnologien für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Österreich.

Auch die TU Wien zählt laut internationalen Rankings zu den Top-Adressen im Bereich Engineering und Computer Science. Rektor Jens Schneider betont, dass technologische Entwicklungen nur gemeinsam mit der Gesellschaft sinnvoll gestaltet werden können.

Weltpremiere eines autonomen Roboter-Krans

Ein besonderes Highlight des Festivals ist die Präsentation eines vollautonomen Roboter-Krans. Entwickelt wurde das System vom AIT Austrian Institute of Technology gemeinsam mit Palfinger. Moderne Sensorik und künstliche Intelligenz sollen künftig Menschen bei komplexen Aufgaben unterstützen und gleichzeitig Sicherheit und Produktivität erhöhen.

Technik zum Ausprobieren für Jung und Alt

Das Festival richtet sich bewusst an Familien, Kinder und technikinteressierte Menschen aller Altersgruppen. Zahlreiche Mitmachstationen ermöglichen einen einfachen Zugang zur Welt der Robotik. Gleichzeitig soll das Event junge Menschen für technische Berufe und Studienrichtungen begeistern.

Eingebettet ist die Veranstaltung in das „Future Fit Festival“ des waff, das sich mit Zukunftsberufen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigt. Studien zeigen nämlich, dass Automatisierung viele Berufsbilder verändern wird – gleichzeitig entstehen aber auch neue Chancen und Jobs.

Internationale Robotik-Elite kommt nach Wien

Das Festival findet unmittelbar vor der weltweit größten Robotikkonferenz „ICRA – IEEE International Conference on Robotics and Automation“ statt. Von 1. bis 5. Juni werden dafür mehr als 7.000 internationale Fachleute in Wien erwartet.

Das Festivalprogramm:

SAMSTAG – 14 bis 23 Uhr

14:00 | Eröffnung durch Politik & Veranstalter

14:30 | Talk: Forscherin Emily Kate Gentwoski teilt ihr Zuhause mit einem Roboter

15:00 | Diskussion: Innovation made in Austria mit u.a. Innovationsminister Peter Hanke

15:45 | Demo: Roboter, die anpacken

16:30 | Talk: Arbeitskollege Roboter? Job gesucht!

18:00 | Demo: Roboter, die arbeiten

19:00 | DJ-Set mit Robotik-Visuals

21:00 | Open-Air-Kino: WALL.E (OmU)

SONNTAG – 10 bis 17 Uhr

10:00 | Eröffnung durch Politik & Veranstalter

10:30 | Talk: Humanoide Roboter und KI mit Tamim Asfour (Karlsruhe Institute of Technology)

11:00 | Demo: Humanoide Roboter im Rampenlicht

13:00 | Talk: Service-Roboter im Alltag mit Astrid Weiss (TU Wien)

13:30 | Demo: Roboter, die anpacken

14:00 | Talk: Frauen in der Robotik

15:30 | Talk: Wie Roboter zu kreativen Werkzeugen werden

16:00 | Sumo-Turnier: Roboterkampf in Wien

KINDER- & FAMILIENPROGRAMM (SAMSTAG UND SONNTAG)

– Roboter-Mission: Schnitzeljagd im Festivalgelände

– Programmiere deinen eigenen Roboter

– Sumo-Turnier: Personalisiere deinen eigenen Roboter

– Kreativstation

– Extra-Station für die Kleinsten

Festival der Roboter

Karlsplatz, Wien

30. Mai | 14 bis 23 Uhr

31. Mai | 10 bis 17 Uhr

roboterinwien.com