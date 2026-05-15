Die neue SB-Filiale bietet auf 80 m² Platz für zwei große Poststationen mit 400 Abholfächern. Zwei Versandstationen ermöglichen rund um die Uhr das Frankieren und Versenden von Paketen oder Retouren. Eine helle und großzügige Gestaltung rundet das Angebot der neuen SB‑Filiale ab.

Moderne Infrastruktur

“Mit der neuen SB-Filiale in Rudolfsheim-Fünfhaus bringen wir moderne Infrastruktur der Post direkt ins Grätzl. Kurze Wege, keine Wartezeiten und eine Nutzung rund um die Uhr machen den Weg zur Post einfacher denn je. So passen wir unser Angebot noch besser an den Alltag der Menschen an”, so Post-Generaldirektor Walter Oblin.

Bezirk freut sich

Mit offenen Armen empfängt Bezirkschef Dietmar Baurecht die neue SB-Filiale: “Damit wird zusätzlicher Komfort für die Bewohnerinnen und Bewohner im Bezirk geschaffen: einfache und intuitive Bedienbarkeit, sichere Verwahrung der Pakete und direkte Nähe zum Wohnort im Grätzl. Neben den klassischen Postfilialen ist dies ein modernes Zusatzangebot.”