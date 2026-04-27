Der Brauch des Maibaumaufstellens gehört zu den bekanntesten und zugleich lebendigsten Traditionen in Österreich. Jedes Jahr rund um den 1. Mai versammeln sich Menschen, um gemeinsam einen geschmückten Baumstamm aufzustellen, der den Frühling begrüßt und ein Symbol für Gemeinschaft, Fruchtbarkeit und Lebensfreude darstellt.

Die Ursprünge des Maibaums reichen weit zurück. Der Beginn des Monats Mai markierte seit Jahrtausenden das Ende der kalten Jahreszeit und den Übergang in eine Phase des Gedeihens. Der Maibaum selbst, hoch aufragend und grün, dient dabei als sichtbares Symbol für die Lebenskraft der Natur. Eine schöne Tradition, die man auch in Hietzing hochhält.

Maibaum aufstellen AM PLATZ

Am Donnerstag, den 30. April feiert man auch im 13. Bezirk den Beginn des sprichwörtlichen Wonnemonats auf traditionelle Weise. Auch heuer wieder trifft man sich AM Platz unter dem Motto AUFG’STELLT IS.

Los geht es um 10.30 Uhr mit dem feierlichen Aufstellen des Maibaums. Rund um diese Aktion feiert man den ganzen Tag mit einem dichten Programm. Den Anfang macht ein Auftritt der Schüler des VS Am Platz. Den Abschluss des „Feiertages“ macht um 18 Uhr ein hörenswertes Programm der „Hoch- und Deutschmeisterkapelle“.

Doch dieser Tag ist mehr, als nur der Beginn des Wonnemonats: „Ich lade alle Hietzingerinnen und Hietzinger herzlich zur Auftaktveranstaltung der Hietzinger Festwochen 2026 ein!, so Bezirksvorsteherin Mag. Johanna Zinkl.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist selbstverständlich bestens gesorgt. Der Dank dafür gebührt dem Leo Club Wien St. Stephan, der alle Gäste für den guten Zweck versorgt.