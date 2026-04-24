Der Lainzer Tiergarten hat als eines der beliebtesten Erholungsgebiete Wiens, verschiedenste Einrichtungen und Freizeitangebote zu bieten. Darunter finden sich unter anderem Natur- und Waldlehrpfade für Groß und Klein. Besonders hervorzuheben sind dabei das gut beschilderte Wegenetz mit Rastmöglichkeiten und diversen Aussichtspunkten, sowie die Hermesvilla und die Nikolaikapelle als sehenswerte Besichtigungsorte.

Am Samstag, den 25. April gibt es noch einen weiteren Grund das herrliche Naherholungsgebiet zu besuchen – das Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten!

Auf alle Besucher wartet ein abwechslungsreiches Familienprogramm im Erholungsgebiet und Naturparadies. Kinder freuen sich übers Basteln mit Naturmaterialien, Holzsägen, den Rodeo-Bullen-Simulator, eine lebensgroße Kuh, an der sie das Melken ausprobieren können, und spannende Informationen über Umwelt, den Wald und seine Bewohner. Die Genussmeile mit regionalen Köstlichkeiten, auch der stadteigenen Bio-Marke Wiener Gusto, lädt zum Gustieren ein.

Der Eintritt ist frei, die Wettervorhersagen versprechen Sonnenschein und Wärme. Öffentlich erreicht man die Station Lainzer Tor mit dem Bus 56B, der an diesem Tag in dichterem Intervall verkehrt.