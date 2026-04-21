Von 14 bis 21 Uhr wird am Vorplatz bei der U3-Endstelle Ottakring Programm geboten. Um 14 Uhr geht’s gleich mit Basteln, Spielen, Karussell fahren, einem Trampolin und einer Riesenluftrutsche für die Kinder los. Das ist immer ein Heidenspaß für die ganz Kleinen und die etwas größeren Kinder.

Ottakringer Chor tritt auf

Um 16:30 Uhr wartet der nächste Höhepunkt auf die Besucher: Der Ottakringer Chor wird sein Können zum Besten geben. Die Stimmen-Vielfalt ist immer begeisternd. Den Bezirkschor gibt es erst seit wenigen Jahren, er wurde auf Anregung von Bezirksvorsteherin Steffi Lamp ins Leben gerufen, die auch selbst mitsingt.

Maibaum wird aufgestellt

Zirka um 17 Uhr heißt es dann: “Steffi und die starken Männer”, wenn der Maibaum aufgestellt wird. Ab 18 Uhr wird der wehende Baum von Musik sowie Erfrischungen und einem Foodtruck begleitet. Auch Infos aus der Nachbarschaft warten (Gebietsbetreuung/GB*, MA 22, MA 48).

Bei Fragen oder Anregungen: Bezirksvorstehung Ottakring, Tel. 01/4000-16110.

Infos auch online: Ottakringer Frühlingsfest