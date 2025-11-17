Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher*innen gleich zu Beginn: Autor Arno Geiger wird persönlich vor Ort sein und gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig die Aktion eröffnen. Direkt nach der offiziellen Begrüßung lädt der Schriftsteller zu einer Signierstunde, in der Literaturfans ihr kostenloses Exemplar signieren lassen können – ein seltener, exklusiver Moment für alle, die den Auftakt besuchen.

Für alle kostenlos und barrierefrei

Wie jedes Jahr steht die Aktion unter dem Motto: Literatur für alle zugänglich machen. Der Eintritt ist frei, und jede Person, die kommt, erhält garantiert ein Buch. Die Initiative soll niederschwellig Lust aufs Lesen machen – mitten in der Stadt, ohne Hürden und ohne Kosten.

Mit 100.000 Gratisbüchern, die in ganz Wien verteilt werden, setzt „Eine STADT. Ein BUCH.“ ein starkes Zeichen für kulturelle Teilhabe. Das Rathaus gilt dabei traditionell als einer der stimmungsvollsten Orte für den Auftakt.

470 Verteilerstellen in ganz Wien

Wer den Start im Rathaus verpasst, hat dennoch viele Möglichkeiten, ein Exemplar zu ergattern: Nach der Eröffnung liegen die Bücher an über 470 Verteilstellen in allen Bezirken auf – von Büchereien über Kulturinstitutionen bis hin zu Partnerunternehmen.

Große Vorfreude bei Stadt und Veranstaltern

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und das echo medienhaus laden herzlich zur Teilnahme ein und freuen sich auf regen Besuch. Weitere Infos zur Aktion gibt’s online unter: echoevent.at/eseb.