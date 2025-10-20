Unter den Gästen tummelten sich bekannte Gesichter aus Showbusiness, Sport und Gesellschaft: Playmate des Jahrhunderts Gitta Saxx und „Bachelor“ Paul Janke reisten extra aus Mallorca an, Dompfarrer Toni Faber spendete den kirchlichen Segen, und Schauspielerin Edith Leyrer gratulierte persönlich. Auch Boxer Marcos Nader mit seiner Frau Sandra Nader (Miss Vienna 2009), Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer, Zahnarzt Dr. Christian Hammerer, Ballettstar Davide Dato und Skilegende Hans Enn feierten mit.

„Heute sind viele Augen auf mich gerichtet!“

Strahlend und sichtlich bewegt begrüßte Dr. Bastiaans-Kindermann ihre Gäste:

„Normalerweise sind nur zwei Augen auf mich gerichtet – heute ganz viele! Es macht mich unglaublich glücklich, diesen neuen Schritt mit meiner Familie und Freunden zu feiern. Ich hoffe, der Andrang bleibt auch in den nächsten Wochen so groß wie heute!“

Nach dem offiziellen Teil sorgte DJane Gitta Saxx für Stimmung – und das ausgiebig: Statt wie geplant bis 22 Uhr wurde bis 1 Uhr früh getanzt.

Rote Rosen und kirchlicher Segen

Besonderer Hingucker des Abends: Bachelor Paul Janke überreichte nicht nur der Gastgeberin, sondern auch allen Damen im Publikum eine rote Rose – ganz im Stil seiner TV-Vergangenheit. Der kirchliche Segen durch Dompfarrer Toni Faber verlieh der Feier einen feierlich-würdigen Abschluss.

Bezirksvorsteherin lobt neue Praxis als Gewinn für Ottakring

Auch Bezirksvorsteherin Mag. Stefanie Lamp war unter den Gratulanten und zeigte sich begeistert:

„Ein Augenarzt-Zentrum wie dieses hat in unserem Bezirk definitiv gefehlt – es ist eine klare Aufwertung für die medizinische Infrastruktur in Ottakring!“

Ab Montag wird wieder ernst

Zwischen Blitzlichtgewitter und Tanzparkett wagte sich so mancher Gast schon einmal probeweise auf den Behandlungsstuhl. Doch mit der echten Arbeit geht es ab Montag wieder richtig los – dann heißt es: Augen auf für die Patienten im neuen Augenzentrum Ottakring! 👁️✨

©Philipp Enders