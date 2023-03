Ausstellung zur Zukunft der Schleifgasse

Heuer soll die Schleifgasse auf Beschluss der Bezirksvorstehung Floridsdorf neu gestaltet und zukunftsfit gemacht werden. Die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) hat die Grundlagen erhoben und ein Beteiligungsverfahren durchgeführt. In einer öffentliche Ausstellung werden jetzt die Ergebnisse und daraus resultierenden Pläne präsentiert.

Die rund 200 Meter lange Einbahnstraße zwischen Floridsdorfer Markt und Angerer Straße soll ab Sommer attraktiver, grüner, kühler und sicherer werden. Bezirksvorsteher Georg Papai betont die Relevanz der Schleifgasse: „Sie ist ein kleiner, aber wichtiger Baustein, um unser Zentrum zukunftsfit zu machen. Auch wenn die Maßnahmen erst im Laufe dieses Jahres umgesetzt werden, wage ich zu behaupten, dass es sich jetzt schon ausgezahlt hat: Gemeinsam mit der Bevölkerung konnten wir eruieren, was die Schleifgasse braucht und wie sie zur hohen Lebensqualität im Bezirk beitragen kann.“

Bürgerbeteiligung wird groß geschrieben

Mit einer Briefbefragung sammelte die GB* zunächst Wahrnehmungen, Einschätzungen, Ideen und Wünsche der Floridsdorfer. Es folgte eine offene Werkstatt in der Schleifgasse selbst. An zwei Tagen gab es dort Raum für Informationen, Diskussionen und spielerische Interventionen im Straßenraum. Fokus-Workshops mit Schulklassen banden auch Kinder und Jugendliche ein.

Fabian Mayrhofer, GB*-Projektleiter, rekapituliert: „Zur Umgestaltung der Schleifgasse haben wir letztes Jahr viel analysiert und recherchiert. Doch maßgebend sind die jetzigen und zukünftigen Nutzer: Um ihre Interessen und Bedürfnisse einzufangen, haben wir einen breit angelegten Teilhabeprozess entwickelt und umgesetzt.“

Die Stadt und beauftragte Planungsbüros sind nun in der Phase der Detailplanung. Das Team der GB* informiert fortlaufend darüber, bestätigt Sabine Gehmayr, Leiterin der GB* für die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt: „In der Ausstellung in der Schleifgasse präsentieren wir allen Interessierten die ausgewerteten Ergebnisse der Beteiligung. Gleichzeitig geben wir Einblick, wie der Straßenraum in Zukunft unterschiedliche Funktionen erfüllen und verschiedenen Anforderungen gerecht werden soll.“

Termine für die Ausstellung und Sprechstunden

Die Resultate der Bürgerbeteiligung und die daraus entstandenen Pläne werden an drei Freitagen (14., 21. und 28. April) in der Schleifgasse 11 jeweils von 10 bis 15 Uhr ausgestellt. Neben dem GB*-Team werden auch Experten aus Politik und Planung anwesend sein. An drei weiteren Dienstagen (11., 18. und 25. April) kann die Ausstellung von 9 bis 13 Uhr gegen Voranmeldung bei der GB* unter +43 1 270 60 43 oder per Mail an nord@gbstern.at besucht werden.