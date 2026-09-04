Echte Austrianer finden Kunst richtig anziehend

Gemeinsam mit dem Partner Macron präsentierte die Austria Wien kürzlich das neue Kunsttrikot.

Inspiriert von den ikonischen Mustern aus Gustav Klimts „Der Kuss“ greift das karminrote dritte Trikot die charakteristischen Formen des weltberühmten Kunstwerks auf. Künstler und Verein eint ein zutiefst Wienerischer Anspruch an Ästhetik: Kunstfertigkeit, Detailverliebtheit und der Mut, eigene Wege zu gehen.

Zum Verkaufsstart sind die ersten 1.000 Trikots in einer exklusiven Galerie-Box erhältlich. Die eigens angefertigte Box setzt das Trikot durch einen integrierten Bilderrahmen sichtbar in Szene und macht es so selbst zum Ausstellungsstück. Dank der rückseitigen Aufhängung lässt sich die Box samt Trikot wie ein Kunstwerk an der Wand platzieren.

Das Trikot ist zunächst online und im Fanshop erhältlich. Männer und Frauen werden am Samstag damit beim Cup-Doppel in Traiskirchen auflaufen.

Mehr Infos unter fk-austria.at/news/unser-kunsttrikot