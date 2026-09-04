Hauptsperre: Nächste Phase des S-Bahn-Upgrades

Mit Schulbeginn am 7. September startet offiziell die nächste große Bauphase des Programms S-Bahn Wien Upgrade. Die Hauptsperre zwischen Wien Hauptbahnhof / Wien St. Marx und Wien Praterstern.

Beginnen wir mit einer guten Nachricht: Mit Ende der Sommersperre zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf sowie auf den Nordästen Richtung Jedlersdorf, Gerasdorf und Süßenbrunn wird das neue digitale Zugsicherungssystem ETCS erfolgreich und planmäßig in Betrieb genommen. Damit sind die technischen Voraussetzungen geschaffen, um den Bahnverkehr künftig noch leistungsfähiger, stabiler und zuverlässiger zu gestalten.

Besonders bemerkenswert: Die Inbetriebnahme erfolgt trotz des Kabelbrands am 13. August in einem Schacht vor dem Stellwerk am Praterstern, welcher wenige Wochen vor Abschluss der Arbeiten zusätzliche Herausforderungen mit sich brachte. Durch den Einsatz von zahlreichen Mitarbeiter und Auftragnehmer konnten die Schäden behoben und der ambitionierte Zeitplan Im Nordabschnitt trotzdem eingehalten werden.

Beginn der Hauptsperre

Mit Schulbeginn am 7. September startet offiziell die nächste große Bauphase des Programms S-Bahn Wien Upgrade. Im Rahmen der Hauptsperre zwischen Wien Hauptbahnhof / Wien St. Marx und Wien Praterstern erneuern die ÖBB in diesem Abschnitt bis Ende Oktober 2027 u.a. die Viadukte im 2. Bezirk, Einschnittsmauern und Brücken, verlängern Bahnsteige, modernisieren die Haltestellen Wien Rennweg und Wien Quartier Belvedere sowie die gesamte Schieneninfrastruktur.

All diese Maßnahmen sind nur während einer Komplettsperre möglich und tragen dazu bei, dass künftig moderne und auch längere Züge auf der Strecke unterwegs sein können. Das bedeutet ein höheres Sitzplatzangebot und mehr Komfort für die Fahrgäste.

Damit die Fahrgäste auch während der Zeit der Sperre mobil bleiben, wurden gemeinsam mit den Wiener Linien und basierend auf der umfassenden Analyse des Österreichischen Instituts für Raumplanung zahlreiche kapazitätssteigernde Maßnahmen im Wiener Öffi-Netz gesetzt. Wie etwa

Taktverdichtungen auf den U-Bahn-Linien U1, U2 und U4

Direktshuttlebus SH6: Als zusätzliche leistungsfähige Anbindung an die U4 und zur Entlastung der U6 wurde zwischen Bahnhof Wien Meidling (Abgang Eichenstraße) und U4/U6-Station Längenfeldgasse ein Shuttlebus ohne Zwischenstopps eingerichtet.

Zusätzliche Kapazitäten auf der Straßenbahnlinie O durch den ausschließlichen Einsatz von Langfahrzeugen, unterstützt von Bevorrangungs- und Beschleunigungsmaßnahmen im Straßenverkehr

Verlängerung der Linie 18 von U3 Schlachthausgasse bis U2 Stadion, direkte Anbindung an die S7 Richtung Flughafen in St. Marx

Umleitung der Straßenbahnlinie 62 von Meidling über Matzleinsdorfer Platz, Hauptbahnhof bis Quartier Belvedere zur Verstärkung der Linie 18;

Detailinformationen zu Einschränkungen, Alternativangeboten sowie Ticketanerkenntnis während der Hauptsperre finden Sie unter www.oebb.at/stammstreckensperren.