Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf kann auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr zurückblicken. Gleich mehrere hochkarätige Auszeichnungen sowie hervorragende Gästebewertungen unterstreichen die Position des steirischen Leitbetriebs im Thermen- und Vulkanland. Besonders hervorzuheben ist der HolidayCheck Award 2026: Hier zählt das Resort nicht nur zu den Top 3 Hotel-Resorts weltweit, sondern wurde zugleich als beliebtestes Hotel-Resort Österreichs auf Platz 1 gereiht. Grundlage dafür sind beeindruckende 892.000 Gästebewertungen aus dem vergangenen Jahr.

Höchste Zufriedenheit bei Gästen

Auch auf internationalen Plattformen zeigt sich die große Beliebtheit des Hauses. So wurde das Resort auf Booking.com mit starken 9,1 von 10 Punkten ausgezeichnet und erhielt dafür den Traveller Review Award 2026. Der unabhängige Relax Guide bewertet den Betrieb mit 2 Lilien und 15 Punkten – ein klares Zeichen für den Status „außergewöhnlich“.

Design, Qualität und Regionalität im Fokus

Neben den Gästebewertungen überzeugte das Resort auch Fachjurys. Für das moderne Interior Design der neu gestalteten Hotelzimmer gab es gleich mehrere Preise, darunter den renommierten ICONIC Award sowie den LOOP Design Award. Auch im Bereich Markenauftritt konnte das Haus punkten: Der Green Panther in Silber würdigte das Corporate Design.

Im Wellnessbereich wurde das Resort mit dem DACH Spa Award ausgezeichnet – eine der höchsten Anerkennungen für Qualität in der Branche. Einen besonderen Stellenwert hat zudem die Verleihung des Steirischen Landeswappens im Jahr 2026, das die wirtschaftliche und regionale Bedeutung des Betriebs hervorhebt.

Teamarbeit als Erfolgsfaktor

Geschäftsführer KommR Mag. Gernot Deutsch sieht den Erfolg vor allem im Engagement des Teams: „Hinter jeder Auszeichnung stehen Menschen, die mit Aufmerksamkeit, Verlässlichkeit und Herz arbeiten. Dieser Erfolg gehört unserem gesamten Team.“

Mit den zahlreichen Ehrungen in den Jahren 2025 und 2026 zählt das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf heute zu den mehrfach prämierten Thermen- und Wellnessbetrieben im gesamten deutschsprachigen Raum – und setzt seinen erfolgreichen Kurs konsequent fort.