Jetzt wird’s weiss: Das Sommer-Clubbing-Event in Baden

Wenn die Badener Innenstadt wieder ganz in Weiß erstrahlt, steht das Clubbing-Highlight des Sommers vor der Tür: BADEN IN WEISS 2025, präsentiert von der Sparkasse Baden.

Zwei Tage lang verwandelt sich die Stadt in eine große Open-Air-Bühne – mit Musik, Party, Shopping und ausgelassener Stimmung.

Ein Sommerauftakt mit Stil: Die Lange Einkaufsnacht

Am Freitag, dem 27. Juni, beginnt das Wochenende mit der beliebten Langen Einkaufsnacht. Die gesamte Innenstadt lädt bis in die späten Abendstunden zum sommerlichen Flanieren ein – begleitet von Musik, kulinarischen Angeboten und kreativen Aktionen.

Ein besonderer Tipp für den Freitagabend: Der Kurpark wird bereits ab 18 Uhr zur Chillout-Zone mit elektronischen Beats. Parallel steigt im Arkadenhof des BG Frauengasse die School’s Out Party, präsentiert von BILLA – ein kostenloser Einstieg in das Partywochenende für Jugendliche ab 15 Jahren.

Der Samstag gehört den Clubbern

Der Höhepunkt des Events folgt am Samstag, dem 28. Juni. Ab 18 Uhr wird die gesamte Innenstadt zur Partymeile – mit Live-Acts, Streetfood und ausgelassener Sommerstimmung.

Ab 22 Uhr beginnt das legendäre Clubbing-Programm: Auf mehreren Floors in ganz Baden wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Mit dabei sind das Casino Baden (mit vier Floors!), der Melkerkeller, die Zone 21 und der Arkadenhof Frauengasse. Dank kostenloser Shuttlebusse bleiben die Wege kurz und der Abend entspannt.

Musikvielfalt für jeden Geschmack

Das Line-up für BADEN IN WEISS 2025 kann sich sehen lassen. Im Festsaal des Casinos sorgen DJ Manfredo, Riva Elegance und Roland Bartha für ausgelassene Stimmung. Hip-Hop- und R’n’B-Fans kommen im Salon 1+2 mit DJ Mastercash & Friends auf ihre Kosten.

Die Summerlounge verspricht echtes Urlaubsfeeling mit Martin Haslinger, Oliver Pusswald und Chris Vega. Im Kurpark legt DJ Heinz Faber alias H1F feine House-Sounds auf, während in der Zone 21 Chris Lopez und PNP aktuelle Hits und Club-Sounds mixen.

Im Melkerkeller erwartet die Gäste eine Mischung aus Klassikern und modernen Beats von Ferino & Crudez. Und auch die Jugend feiert weiter: DJ Sinax bringt bei der School’s Out Party im Arkadenhof ab 20 Uhr die Stimmung zum Kochen.

Tickets & Specials

Die Clubbing-Tickets sind online erhältlich:

Regulär: 26 Euro

Sparkasse-Kund:innen: 23 Euro

Schüler:innen und Studierende bis 25: 13 Euro

VIP-Ticket: 79 Euro – inklusive Zugang zur exklusiven Schlumberger Lounge im Casino und Getränken bis 3:45 Uhr

Restkarten gibt es an der Abendkassa.

Dress to impress – ganz in Weiß

Ein Markenzeichen des Events ist der weiße Dresscode: Weiße Kleidung ist Pflicht – nur Schuhe und Accessoires dürfen farbig sein.

Alle Infos auf einen Blick

Weitere Informationen, das vollständige Programm und den Ticketverkauf gibt es unter: www.badeninweiss.at