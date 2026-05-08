Familienbund, WiG-Gesundheitsförderung, Wohnpartner, Wiener Wohnen, SAM, die Bezirksvorstehung Wieden und weitere Partner sorgten mit Popcorn, Zuckerwatte, Live-Musik, Kasperltheater und vielen Mitmach-Angeboten für einen gelungenen Auftakt im Karl-Landsteiner-Park.

Parkbetreuung verstärkt

Im Mittelpunkt steht heuer die verstärkte Parkbetreuung durch den Wiener Familienbund: Freizeitpädagogen sind werktags am Nachmittag im Park vor Ort und bieten Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges Programm. Ergänzend wird der Bärli-Park im Frühjahr und Sommer verstärkt mit Kultur, Konzerten und Kindertheater bespielt.

Ein Ort für Familien

„Der Bärli-Park soll ein Ort sein, an dem sich Kinder, Familien, Anrainerinnen und Anrainer wohlfühlen. Deshalb investieren wir gezielt in Parkbetreuung, soziale Arbeit und ein lebendiges Programm vor Ort“, betont Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl.

Mehr Sozialarbeit

Auch rund um den Südtiroler Platz setzt der Bezirk auf mehr Präsenz, soziale Arbeit und kulturelle Angebote. Zusätzlich wird es vorort verstärkte Sozialarbeit durch SAM geben, um Konflikten vorzubeugen und das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu stärken.