Wenn am 11. November die Quadrille am Graben ertönt, weiß man: Es ist wieder Ballsaison in Wien. Es ist auch eine Zeit, in der die Stadt in Takt und Tradition schwingt. Über 400 Bälle füllen in den kommenden Monaten die Säle, Parkette und Herzen. Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria erwartet Wien heuer eine Rekordsaison. 600.000 Ballgäste werden zu Tanz, Glanz und gesellschaftlichem Miteinander geladen. Das zeigt: Kaum eine Stadt lebt den Ball so wie Wien.

Rekordlaune und Wirtschaftsglück

Die Ballsaison 2025/26 ist ein kräftiger Impuls für Wiens Wirtschaft. 235 Millionen Euro Umsatz werden heuer erwartet, rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Wiener Ballsaison ist weit mehr als ein gesellschaftliches Highlight – sie ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor“, sagt Maria Neumann von der Wirtschaftskammer Wien. Über 1.000 Wiener Betriebe – von Modeateliers über Friseursalons bis hin zu Floristen und Konditoreien – profitieren von der lebendigen Tradition.

Auch der Ballgast investiert großzügig in die Nacht der Nächte. Rund 390 Euro fließen im Schnitt in Karten, Styling, Speisen und Taxi. Jeder, der einmal über das glänzende Parkett der Hofburg oder in den Festsaal des Rathauses schreitet weiß, dass es jeden Cent wert ist.

Wien als Hauptstadt der Ballkultur

Wien bleibt die Bühne, auf der sich Tradition und Stil zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk verbinden. Seit Generationen verkörpert die Stadt jene unverwechselbare Mischung aus Eleganz, Musik und Lebensfreude. „Wiener Bälle sind ein Stück gelebte Kultur – einzigartig, emotional und international gefragt“, sagt Armin Egger, Geschäftsführer der Hofburg Vienna.

Besonders bemerkbar macht sich die neue Generation von Ballgästen. Jüngere Wienerinnen und Wiener entdecken die alten Rituale neu und bringen frischen Schwung auf die Tanzfläche. Modern inszenierte Mitternachtseinlagen, Fotopoints und Musik-Mixe machen die Bälle zu Events, die Klassik und Gegenwart elegant vereinen.

Ballmode 2025: Couture trifft Chignon

Auch modisch tanzt Wien an der Weltspitze. Rund 200 Maßschneiderbetriebe und Modeschulen prägen die Trends der Saison. Edelsteinfarben, florale Stickereien und handgefertigte Couture bestimmen das Bild der neuen Ballmode. Die Wiener Friseure ergänzen den Look mit klassischen Chignons, glamourösen Hollywood-Waves und modernen Hochsteckfrisuren.

Ein Höhepunkt ist die neue „Balltrend-Bibel“ – ein Editorial-Shooting der Wiener Modemacher und Friseure, entstanden im stilvollen Hotel Almanac Palais Vienna. Es zeigt, wie Handwerk, Mode und Leidenschaft in dieser Stadt eine unverwechselbare Symbiose eingehen.

Einige Höhepunkte der Ballsaison 2025/26

So schön sind Ballmode und -Styling in der Saison 2025/26: