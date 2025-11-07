Kleine Theaterfans aufgepasst! Wenn die Tage kürzer und die Jacken dicker werden, ist es Zeit für große Bühnenabenteuer iim Elften. Junges Theater Simmering bringt seine schönsten Produktionen ins Grätzl und lädt Familien, Kinder und Jugendliche zu unvergesslichen Theatermomenten ein. Im stimmungsvollen Veranstaltungsort von Bears in the Park (Eyzinggasse 12) erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm – mal verspielt, mal tiefgründig, aber immer mit Herz, Humor und Fantasie.

Kleine Forscher, große Fragen

Den Auftakt macht am 15. November um 10.30 Uhr das Stück „? Neugierig ?“ von Sophie Berger und OLIVIA productions (für Kinder von 2 bis 7 Jahren). Eine Entdeckerin trifft auf Mister Neugierig – gemeinsam begeben sie sich auf eine spannende Forschungsreise durch Alltagswunder. Mit Musik, Spielfreude und Witz zeigt das Stück, warum Fragen stellen so wichtig ist. Kein Wunder, dass „? Neugierig ?“ für den STELLA*25 Darstellender.Kunst.Preis nominiert wurde.

Am Abend desselben Tages heißt es dann Bühne frei für die Teens und Junggebliebenen: „Agathe Bauer: Die Castings“ (Theater ANSICHT, ab 14 Jahren) lädt um 19.30 Uhr zu einer öffentlichen Castingshow ein. Hier entscheidet das Publikum live, wer die echte Agathe Bauer wird! Zwischen absurdem Musiktheater, Gesellschaftskritik und jeder Menge Humor geht es um Mut, Mitläufertum und Zivilcourage – laut, schräg, politisch und unglaublich unterhaltsam.

Fantasiereisen und Walzertakte

Am 16. November um 15 Uhr hebt Birgit Lehner mit ihrem „Fliegenden Geschichtenteppich“ (ab 4 Jahren) ab – im wahrsten Sinne des Wortes. Gemeinsam mit dem Publikum fliegt sie auf einem magischen Teppich von Land zu Land, erzählt Geschichten in Deutsch und Türkisch und bringt Kinderohren zum Staunen. Ein poetisches Erlebnis, das neugierig macht auf die Welt und ihre Sprachen.

Weiter geht’s im Dreivierteltakt: Mit „Ball“ (theater.nuu, am 20. November um 16 Uhr) wird der Walzer neu erfunden! Zum 200. Geburtstag von Johann Strauß wird getanzt, getrippelt und gestaunt. Zwei Musikerinnen und eine Performerin laden schon die Kleinsten (2 bis 6 Jahre) zum Mitwippen ein. Ein Fest der Sinne und eine charmante Einführung in Österreichs musikalisches Erbe.

Magie zum Jahresausklang

Im Dezember steht dann alles im Zeichen des Staunens und der Vorfreude. „Wirrum Warrum Wunderglocke“, eine Uraufführung der Töchter der Kunst, verzaubert am 11. Dezember um 16.30 Uhr (für Kinder von 4 bis 10 Jahren). Die kleine Wunderelfe Wirrum Warrum verliert sich in Wien und erlebt dabei eine abenteuerliche Reise voller Musik, Mut und Magie. Zwischen Rätseln, funkelnden Begegnungen und jeder Menge Herzklopfen schwingt schon der Duft nach Keksen und Weihnachtszauber mit. Perfekt für die ganze Familie.

Alle Vorstellungen finden bei Bears in the Park, Eyzinggasse 12, 1110 Wien statt.

Tickets & Infos: www.jungetheaterwien.at | info@jungetheaterwien.at | +43 1 377 733 7