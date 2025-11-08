Sie haben eine Idee, wie Sie Ihr Wohnumfeld im 10.Bezirk selbst gesünder gestalten können? Sie möchten in Favoriten eine Aktivität planen und umsetzen, die das Wohlbefinden in Ihrer Nachbarschaft oder Ihrem Grätzel steigern kann? Dann nichts wie los!

Unter dem Motto „Ihre Gesunde Idee“ unterstützt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG Initiativen von Privatpersonen, die zu einem gesünderen Grätzel beitragen, durch die Finanzierung von Sachkosten bis max. 300 Euro. Das kann z.B. eine gesunde Jause für ein Nachbarschaftsfest sein, ebenso gemeinsames Gehen, Walken, Radeln, Rollern … mit Menschen aus der Nachbarschaft. Hauptsache, es macht Spaß, bringt Bewegung in den Alltag und Menschen zusammen!

Melden Sie sich mit Ihrer „Gesunden Idee“ bei uns! Informationen und Details sowie weitere Beispiele und Anregungen für Initiativen finden Sie in der Ideenbörse unter wig.or.at/foerderungen. Das WiG-Projektbüro – queraum steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite: Tel. +43 1 958 09 11 oder per E-Mail: gesunde.idee@gesundebezirke.at