Ballsaison: Im Dreiviertel-Takt gegen alle Zweifel

Wir alle hoffen, dass die Prognose eintrifft: „Die Wiener Ballsaison wird heuer ein fulminantes Comeback feiern“, sagt Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus in der Wiener Wirtschaftskammer. Alle Untersuchungen für die im November startende Saison würden darauf hinweisen. „Jeder dritte Wiener im Alter ab 15 Jahren plant einen Ballbesuch. 550.000 verkaufte Tickets und 170 Millionen Euro für die Wirtschaft sind möglich.“

Tanzschulen froh

Zuversichtlich ist auch „Dancing Star“ und Tanzschulchef Thomas Kraml: „Die Kurse sind bereits hervorragend gebucht, die Wiener wollen ihre Tanzkenntnisse auffrischen.“

Die Ball-Saison wird am 11. 11. um 11.11 Uhr eröffnet. „Wir werden mit unserer traditionellen Quadrille am Graben den Fasching ein­läuten“, kündigt die Tanzschul-Präsidentin Karin Lemberger an.