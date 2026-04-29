In Kooperation mit dem Fußballmagazin „ballesterer“ diskutieren die Wiener Volkshochschulen in der neuen Veranstaltungsreihe „Ballsaison“ über aktuelle Entwicklungen, Machtverhältnisse und kulturelle Dimensionen des Fußballs. Am 30. April geht’s los, bis zum Anpfiff der WM in den USA geht es munter weiter.

Fußball und Fankultur

Immer weitere Kreise zieht der Fußball, immer neue Märkte will der Weltverband FIFA erschließen. Eine WM in drei Ländern ist dafür nur das aktuellste Beispiel, die Klub-WM im Sommer 2025 und die WM in Saudi-Arabien 2034 auch Indizien dieser Entwicklung. Ist es da überhaupt noch möglich, Fan zu bleiben?

Wann: Do, 30.04.2026, 18:00 – 19:30 Uhr

Wo: VHS Penzing, Hütteldorfer Straße 112, 1140 Wien

Kosten: € 7,– (mit der VHS Science Card kostenlos)

Fußball und Sprache

Im Fußball spielen Kommunikation und Sprache eine entscheidende Rolle. Vor diesem Hintergrund thematisiert der Vortrag die Sprache im österreichischen Fußball im Wandel der Zeit – von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Wann: Di, 05.05.2026, 18:00 – 19:30 Uhr

Wo: VHS Simmering, Gottschalkgasse 10, 1110 Wien

Kosten: € 7,– (mit der VHS Science Card kostenlos)

Fußball als Geo-Spielfeld

Der Weltfußball scheint längst mehr zu sein als nur Sport: Er spiegelt die multipolare Weltordnung wider, in der Stadien zu Schauplätzen nicht nur sportlicher, sondern auch geopolitischer Auseinandersetzungen werden. Ist das Ausdruck eines längerfristigen Wandels?

Wann: Do, 07.05.2026, 19:00 – 20:30 Uhr

Wo: VHS Hernals, Rötzergasse 15, 1170 Wien

Kosten: € 7,– (mit der VHS Science Card kostenlos)

Soccer: Fußball in den USA

Sporthistoriker Alexander Juraske blickt auf die Frühzeit des Fußballsports in den USA und schlägt den Bogen über die „North American Soccer League“ (NASL), in der Fußballgrößen wie Pelé und Franz Beckenbauer spielten, bis zur ersten Austragung der Fußballweltmeisterschaft 1994 und der Gründung der „Major League Soccer“ (MLS), in der heute Superstar Lionel Messi die Zuschauermassen begeistert.

Wann: Di, 19.05.2026, 18:00 – 19:30 Uhr

Wo: VHS Liesing, Liesinger Platz 3, 1230 Wien

Kosten: € 7,– (mit der VHS Science Card kostenlos)

Fußball und Fan-Grenzen

Weltweit steigt die Gewalt. Gleichzeitig wird Fußball für queere Fans immer interessanter. Lesbische Vorbilder stehen homophober Hetze gegenüber. Welche Rolle spielen die Fans? Welche Rahmenbedingungen sind von einer FIFA zu erwarten?

Wann: Di, 26.05.2026, 18:00 – 19:30 Uhr

Wo: VHS Landstraße, Hainburger Straße 29, 1030 Wien

Kosten: € 7,– (mit der VHS Science Card kostenlos)

Mehr Infos unter VHS-Ballsaison