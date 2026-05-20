Am 11. Juni ist Anpfiff der Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Für Sammel-Füchse ist klar: Bis dahin muss das Panini-Sticker- Album komplett sein. Und das wird diesmal besonders schwierig. Denn erstmals sind 48 Teams dabei – so viele wie noch nie. Dazu Bezirksvorsteher Marcus Franz: „Mit 980 Stickern kann die Sammel-Leidenschaft heuer ganz schön ins Geld gehen. Deshalb wollen wir den Fans ein Angebot machen: Die Bezirksvorstehung wird zur Panini-Sammlerbörse, damit die Kosten für die Tauschleidenschaft nicht explodieren!“

An vier Terminen können Sticker-Sammler – unabhängig vom Wetter – für zweieinhalb Stunden ohne Konsumationszwang ihre Pickerl im Festsaal der Bezirksvorstehung tauschen. Das Angebot gilt für Jung und Alt, einzige Einschränkung: Kommerzielle Tausch-Profis sind nicht erwünscht. Man kann also nur Sticker gegen Sticker tauschen.

Was hingegen gewünscht ist: fachsimpeln über die WM. Und wer sich patriotisch als Fan des Nationalteams deklarieren will, für den stehen Rot-Weiß-Rote Fan-Malstifte für die passende Gesichtsbemalung zur Verfügung.

Was: Sticker-Tauschbörse

Wann: Do., 21. Mai // Do., 28. Mai // Mi., 3. Juni // Do., 11. Juni (Jeweils von 16.00 Uhr bis 18.30 Uhr)

Wo: 1100 Wien, Keplerplatz 5, 1. Stock, Festsaal

Infos: +43 1 4000 10110, post@bv10.wien.gv.at