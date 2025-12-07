Auch in der heutigen Adventzeit steht Liesing ganz im Zeichen vorweihnachtlicher Freude und der Gemeinschaft. In allen Ecken des 23. Bezirks gab und gibt es tolle Events, die von engagierten Vereinen, Bezirksräten , Schulen oder auch aus privater Initiative organisiert wurden. Besonders schön ist es dort, wo viele Hände und Organisationen zusammenarbeiten: So auch bei “Weihnachten im Hof 2025” und dem zugehörigen Punschstand im Hof des Gasthaus Koci.

Seit letztem Jahr gibt es hier einen Stand mit weihnachtlichen Basteleien vom Gymnasium Draschestrasse: die Kinder basteln im Werkunterricht Weihnachtliches, welches die Schüler dann am Weihnachtsmarkt zugunsten vom Sozialverein IMI23 verkaufen. Zusätzlich gibt es am Tag des Elternsprechtags einen “Direktors Punsch” im Punschzelt am Weihnachtsmarkt, bei dem Direktor Georg Röblreiter auch selbst ausschenkte.

Neben dem finanziellen Erfolg (die Schule konnte einen Beitrag von rd. 3000 EUR leisten), war es vor allem eine tolle Atmosphäre: “Die Kinder wollten kaum aufhören, für den guten Zweck zu verkaufen – die positive Energie, die wir verbreiten konnten, pflanzt sich fort – durch die Kinder, die im Werkunterricht mit den Lehrern gebastelt haben – und durch die Eltern & Kinder, die am Stand dabei waren. Und natürlich durch all jene, denen wir geholfen haben, zu helfen.” fasst Markus Fiala, Obmann von WIR23 den Event zusammen und ergänzt: “DANKE an Reinhard Spieß und allen Helfern von IMI23 – es war mir wieder eine Freude, dabei sein zu können!”