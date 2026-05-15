Das größte Infrastrukturprojekt in der Geschichte des Österreichischen Fußbalbundes wurde am Donnerstag im Beisein zahlreicher nationaler und internationaler Ehrengäste offiziell eröffnet: Unter den hochkarätigen Gästen befanden sich unter anderem UEFA-Präsident Aleksander Čeferin, Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler, Innenminister Gerhard Karner, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Sportstadtrat Peter Hacker, Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und FIFA-Vertreter Elkhan Mammadov.

,,Ganz besonderer Moment‘‘

Der Präsident des Fußballbundes Josef Pröll bezeichnete die Eröffnung als „einen ganz besonderen Moment für den gesamten Verband, aber auch persönlich“. Der Campus sei weit mehr als ein moderner Gebäudekomplex: „Hier entsteht die Zukunft des österreichischen Fußballs. Der Campus ist ein Zeichen der Einheit, er steht für Professionalität, Zusammenhalt und Fortschritt und soll unsere Jugend inspirieren.“