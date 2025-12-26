Besucher der Mall konnten inmitten des Weihnachtsrummels nicht nur einkaufen, sondern auch Gutes tun. Auf dem „Baum voller Wünsche“ fanden sich kleine Träume im Wert von jeweils 50 Euro-Gutscheinen. Diese wurden von Centermanager Florian Richter feierlich an das Team des Mutter-Kind-Hauses der Caritas Socialis (MUKI) übergeben. Eine Initiative, die nicht nur materielle Hilfe bringt, sondern auch Wärme, Wertschätzung und das Gefühl von mitfühlender Gemeinschaft.

Ein Baum, der Herzen verbindet

Die Aktion zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie stark das Miteinander in Wien sein kann. „Dank unserer Kunden konnten alle Wünsche erfüllt werden und die Frauen und Kinder ein besonderes Weihnachtsfest erleben“, so Center-Manager Florian Richter. Für die Bewohner des Hauses bedeutete das nicht nur eine schöne Weihnachtsüberraschung. Die Aktion ist auch ein Zeichen von Aufmerksamkeit und Mitgefühl in einer Zeit, die für viele eine besondere Herausforderung darstellt.

Wertschätzung, die Hoffnung schenkt

Pamela Zitta, Leiterin des CS Hauses für Mutter und Kind, betont: „Die Geschenke sind nicht nur eine finanzielle Unterstützung. Sie vermitteln den Frauen und Kindern, dass sie gesehen und geschätzt werden.“ Sr. Susanne Krendelsberger, Vorsitzende des Stiftungsvorstands, ergänzt: „Dieses Engagement zeigt, dass Solidarität in unserer Stadt lebt und gerade in schwierigen Zeiten Hoffnung schenkt.“

Unterstützung, die ankommt

Neben den Mall-Besuchern haben zahlreiche Partner die Aktion begleitet. Schlaraffenland Kids sorgte für liebevolle Verpackungen, Interspar stellte einen Gabentisch voller Geschenke bereit. Die Ekazent Management GmbH übernahm zusätzliche Wünsche. Jede Hilfe trägt dazu bei, dass Frauen mit Kindern in Not Hilfe bekommen. MUKI ermöglicht für sie eine sichere Übergangswohnung haben und ein selbstbestimmtes Leben.

Im MUKI stehen 17 Wohnplätze bereit, um den Müttern professionelle Unterstützung zu geben und den Kindern eine stabile Zukunft zu sichern. Die Kombination aus materieller Hilfe, emotionaler Unterstützung und professioneller Begleitung macht den „Baum voller Wünsche“ zu einem leuchtenden Symbol für gelebte Solidarität in Wien.

