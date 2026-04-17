Insgesamt entstehen entlang der Strecke vom Gürtel bis zur Anschützgasse eine klimafitte Allee mit 63 neuen Bäumen, 100 Grünbeeten und mehr als 2.000 Quadratmetern zusätzlicher Grünflächen. Außerdem wird ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg auf rund 1,3 Kilometern Länge geschaffen.

Gemeinsam mit Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht und NEOS-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner gab Mobilitätsstadträtin Ulli Sima den offiziellen Startschuss für den zweiten Abschnitt.

Grüner Boulevard statt grauer Straße

Mit 45 neuen Bäumen wird der Bereich zwischen Clementinengasse und Anschützgasse künftig zur begrünten Allee im 15. Bezirk. Der neue, baulich getrennte Zwei-Richtungs-Radweg verlängert die bestehende Verbindung um weitere 700 Meter. Zusätzlich entstehen neue Aufenthaltsbereiche, Sitzgelegenheiten sowie Kühlungselemente.

„Der so schön gewordene erste Abschnitt zeigt sehr klar, wohin die Reise geht: Ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg, viele bunte Beete und neue Bäume werten die Äußere Mahü deutlich auf. Mit dem zweiten Abschnitt setzen wir diese Aufwertung nun fort und schaffen eine Top-Radverbindung über 1,3 Kilometer vom Gürtel in den 15. Bezirk“, so Stadträtin Ulli Sima.

Geplant sind außerdem schattige Aufenthaltsplätze mit Sitzmöbeln und Nebelstelen. Die Fertigstellung des zweiten Abschnitts ist vor dem Sommer 2027 vorgesehen.

Bürgerbeteiligung brachte klare Wünsche

Der Umbau bringt nicht nur optische Verbesserungen, sondern auch mehr Lebensqualität. Eine große Bürgerbefragung im Jahr 2023 zeigte den Wunsch nach mehr Grünflächen, Verkehrsberuhigung und besserer Radinfrastruktur.

„Als Bezirksvorsteher sind mir die Bedürfnisse der Bewohner und der Geschäftstreibenden ein großes Anliegen. Im ersten Abschnitt ist bereits das ,Good Feeling‘ spürbar: Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, profitiert vom neuen Radweg, breiteren Gehsteigen und beruhigten Gastgarten-Bereichen – das bringt auch der lokalen Wirtschaft mehr Qualität“, erklärt Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

Erster Abschnitt bereits gut angenommen

Der bereits fertiggestellte Bereich zwischen Gürtel und Clementinengasse umfasst über 600 Meter neue Radinfrastruktur und 18 neue Bäume. Rund 800 Quadratmeter zusätzliche Grünflächen, Sitzgelegenheiten und Trinkhydranten sorgen dort bereits für mehr Aufenthaltsqualität.

Entlang der Strecke haben sich neue Lokale angesiedelt, die Aufenthaltsflächen werden laut Stadt gut genutzt und sind zu Treffpunkten im Grätz geworden.

Highlight: Verkehrsberuhigte Clementinengasse

Auch die Clementinengasse wird im Zuge der zweiten Bauphase umgestaltet. Die Seitenstraße wird zu einer begrünten, verkehrsberuhigten Sackgasse. Zwei zusätzliche Bäume, neue Grünflächen, ein Wasserspiel und ein Trinkhydrant sollen im Sommer für Abkühlung sorgen. Sitzmöbel laden künftig zum Verweilen ein.

Mehr Platz für Rad, Fußweg und Aufenthalt

Wie bereits im ersten Abschnitt bleibt die Straße stadtauswärts eine Einbahn. Der gewonnene Platz wird für den neuen Zwei-Richtungs-Radweg sowie zusätzliche Aufenthaltsflächen genutzt. Insgesamt entstehen im zweiten Abschnitt mehr als 1.200 Quadratmeter neue Grünflächen. Diese ermöglichen bessere Versickerung von Regenwasser und unterstützen das Wachstum der neuen Bäume.

„Auch der zweite Bauabschnitt bringt wieder viel mehr Platz und Sicherheit für Menschen zu Fuß und auf dem Fahrrad sowie mehr Aufenthalts- und Lebensqualität für die Anwohner*innen. Mit dieser Umgestaltung investieren wir in Klimawandelanpassung und klimafreundliche Mobilität und bringen gleichzeitig Impulse für die lokale Wirtschaft“, sagt Angelika Pipal-Leixner.

Kühlung durch Wasser und Schatten

Für Abkühlung in den Sommermonaten sorgen Trinkhydranten, Wasserspiele und Nebelstelen entlang der Strecke. Insgesamt entstehen mehrere Cooling-Spots mit schattigen Sitzplätzen. Hochwertige Materialien sollen zusätzlich dafür sorgen, dass sich die Straße auch an heißen Tagen weniger aufheizt.

Bessere Verbindung zum Schwendermarkt

Auch der Schwendermarkt profitiert von der neuen Radverbindung. Der traditionsreiche Markt wird künftig komfortabler erreichbar. Bereits in den vergangenen Jahren wurde der Bereich rund um den Markt mit neuen Grünflächen, Bäumen und Sitzgelegenheiten aufgewertet. Cafés und Lokale sollen so noch mehr Besucherinnen und Besucher anziehen.

Dritter Abschnitt bereits geplant

Nach Abschluss des zweiten Bauabschnitts folgt in den kommenden Jahren die Weiterführung bis zur Schloßallee. Damit entsteht eine fast zwei Kilometer lange, begrünte Verbindung vom 6. Bezirk durch den 15. Bezirk bis in den 14. Bezirk.

Zahlen & Fakten zur klimafitten Äußeren Mahü