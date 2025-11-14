Ein gut besuchter Festsaal mit jeder Menge strahlender Gesichter: Die Wirtschaftstreibenden aus dem 9. Bezirk erschienen zahlreich, um die begehrten Trophäen und Urkunden des Bezirks Business und Medical Awards in den Kategorien Medizin, Klein-, Mittel- und Großbetriebe entgegenzunehmen. Initiiert wurde die Award-Verleihung vom Wiener Bezirksblatt in Zusammenarbeit mit der Wiener Wirtschaftskammer, der Volksbank und W24 – und bekam wie jedes Jahr auch vollste Unterstützung von Bezirkschefin Saya Ahmad. Diese bedankte sich gleich zu Beginn bei allen Unternehmer:innen für die Arbeit, die sie täglich leisten und freute sich über die Möglichkeit, dass der Bezirk zeigen kann, wie vielfältig er an Geschäftstreibenden ist. Das konnte Vera Schmitz von der WKW nur bestätigen: “Der Alsergrund ist bekannt für seine Innovationsbetriebe – ein Bezirk der Spezialisten.”

Vielfalt im Bezirk

Wie breit der Bezirk aufgestellt ist, spiegelte sich auch bei den Gewinner:innen wider. So kamen die Topplatzierungen alle aus unterschiedlichen Branchen: Der Vintage-Laden Zeitgeist sicherte sich den ersten Platz bei den Kleinbetrieben, der Gold-Spezialist Gold&Co. bei den Mittelbetrieben und die Wiener Volkshochschulen bei den Großbetrieben.

Der Alsergrund ist aber nicht nur reich an unterschiedlichsten Unternehmens-Sparten, sondern gilt auch als Medizinbezirk. Umso mehr freute es die Gewinner:innen der Medical Awards wie Dr. Alexis Freitas und Dr. Barbara Greibl sich gegen die harte Konkurrenz behaupten zu können.

Neue Kategorie

Erstmals wurde in diesem Jahr auch ein Award für Barrierefreiheit vergeben. ÖZIV-Präsident betonte die Wichtigkeit dieser Auszeichnung – denn Barrierefreiheit betrifft nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern geht uns alle an, vom Kinderwagen bis zum Rollator.

Über die Auszeichnung freuen durfte sich Lillis Ballroom – die Tanzschule ist ein absolutes Vorbildunternehmen in punkto Inklusion.

Die Gewinner:innen

Bezirks Medical Award

Dr. Alexis Freitas

Dr. Barbara Greibl

hautsache gut – Dr. Barbara Franz

Bezirks Barrierefreiheit Award

Lillis Ballroom

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Zeitgeist

2. Platz: Sentepe Bistro & Café

3. Platz: Loewenherz

Mittelbetriebe

1. Platz: Gold&Co.

2. Platz: Bierheuriger zum Gangl

3. Platz: Xocolat

Großbetriebe

1. Platz: Wiener Volkshochschulen

2. Platz: NÖ Versicherung

3. Platz: Kommunalkredit Austria AG