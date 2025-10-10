Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch strich in seiner Begrüßung die Wichtigkeit einer guten Nahversorgung für die Qualität eines Wohnbezirkes hervor: „Ob es um die Erhaltung der Heurigenbetriebe geht oder um Unterstützungen für die Einkaufsstraßen – man kann auch als Kunde etwas dafür tun. Zum Beispiel hingehen oder regional einkaufen!“

Medical Awards

Ausgezeichnet für die hervorragende medizinische Versorgung im Bezirk wurden die Ordination von Prof. Dr. Walter Klepetko in der wunderschönen und noblen Radetzky-Villa in der Cobenzlgasse 46. Die Schwerpunkte liegen in der chirurgischen Behandlung von Tumoren der Lunge sowie Tumore der Speiseröhre. Die Auszeichnung nahm Eva Kurzbauer entgegen.

Ausgezeichnet wurde auch die SeneCura-Residenz in der Obersteinergasse 18. Die Auszeichnung für die Senioren-Einrichtung übernahmen Claudia Pulay und Manuele Kahry.

Nicht leer ausgehen durfte auch die Nobelklinik Rudolfinerhaus bei den Medical Awards. Mit der Pflegeschule und mit Kassenvertrag für CD und MRD Untersuchungen hat man sich die Auszeichnung der Leser mehr als verdient. Die Auszeichnungen nahmen Markus Brodnik und Prim. Iris Camelli-Steingruber entgegen. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Bezirksvorsteher Daniel Resch sowie Margarethe Kriz-Zwittkovits von der WK-Wien und Thomas Schulitz vom Sponsor Volksbanken.

Neu: Award für Barrierefreiheit

Ganz neu vergeben werden heuer die Awards für barrierefreie Betriebe in allen 23 Bezirken. „Damit wollen wir die Firmen noch mehr motivieren, darauf zu schauen”, betont Rudolf Kravanja vom Bundesverband der Menschen mit Behinderungen (ÖZIV). Der erste Barrierefrei-Award für Döbling ging an das Q19. Man bemüht sich dort seit Jahren um Barrierefreiheit im gesamten Betrieb.

Gewinnerliste der Business-Awards 2025

Kleinbetriebe:

3.: Remax Today (Der Döblinger Immobilienspezialist) wurde von Markus Martinek und Caroline Martinek vertreten, die auch die Auszeichnung entgegennahmen.

2.: Paulis Hundeausstatter: Die Betreiberin hat krankheitsbedingt abgesagt.

1.: Schweifer A1 Installateur: Der Familienbetrieb in der Billrothstraße 42-48 existiert seit 30 Jahren in zweiter Generation und ist ein Spezialist für die Ausstattung von exklusiven Bädern.

Mittelbetriebe:

3. Platz.: One Night in Bejing: Das chinesische Restaurant am Nussdorfer Platz wird von Sun Yawen und Sayed Adel Salzer-Sadat geführt und hat sich mit seiner exklusiven Peking Ente (auch ohne Vorbestellung) bereits international einen Namen gemacht.

2. Platz.: Häuserl am Stoan: Andreas und Monika Fritzka führen auf dem Hügel im Wienerwald von Donnerstag bis Sonntag ein uriges und beliebtes Lokal und bieten traditionelle Wiener Küche und einen herrlichen Ausblick über Wien.

1. Platz: Schreiberhaus: Stephanie Huber-Jordan, die Tochter des Betreibers Poldi Huber hat die Auszeichnung für den beliebten Heurigen in Neustift am Walde in der Rathstraße 54 entgegengenommen.

Großbetriebe:

3.: Easystaff human & resources: Der Personalvermittler in der Heiligenstädter Lande 11 ist bei Großveranstaltungen, Sportgalas und Messen nicht mehr wegzudenken. Die Preise übernahmen Aurica Wordtmann und Ingeborg Pichler entgegen.

2.: Schlumberger: Der Vertreter des Sektexperten war leider bei der Preisverleihung verhindert.

1.: Baustoffe Quester in der Heiligenstädter Straße. Auch hier konnte leider kein Vertreter an der Preisverleihung teilnehmen.