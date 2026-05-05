Kürzlich luden die 1. und 2. Psychiatrische Abteilung der Klinik Hietzing zum traditionellen Frühlingsfest in den Therapiegarten – und viele folgten der Einladung. Das Fest erfreute sich großer Beliebtheit und überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Handwerk, Kulinarik und einem Jungpflanzen-Eck. Der persönliche Austausch stand dabei im Zentrum.

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von Frau Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, die im Rahmen der feierlichen Eröffnung von der Kollegialen Führung der Klinik und dem Team der Gartentherapie herzlich begrüßt wurde. Im Anschluss nahm sie sich Zeit für einen Rundgang durch den Therapiegarten, bei dem sie vom Team durch die liebevoll gestalteten Stationen geführt wurde und Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten und Angebote erhielt.

Von Kräutersalz bis Pfingstrosen

Es wurde gefeiert – und das auch für den guten Zweck. Neben Veilchenessig, Kräutersalzen bis hin zu Lippenpflegestifte und der Handwerkkunst von Mitarbeitenden aus dem MTDG-Bereich fanden auch auch die Pflanzen aus dem Klinikgelände, allen voran die prachtvoll blühenden Pfingstrosen großen Anklang.

Die Einnahmen des Festes kommen den vom Verein IGOR betreuten Personen zugute und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung ihrer Arbeit.