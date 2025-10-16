Die Leser des Wiener Bezirksblatts haben gewählt – und die Gewinner der heurigen Bezirks Business Awards und Medical Awards aus dem 23. Bezirk geehrt.

Auch wenn der Himmel bedeckt war, die geladenen Gäste im Festsaal des Amtshaus Liesing strahlten dafür umso mehr. Was wenig verwunderte – schließlich handelte es sich bei diesen um die beliebtesten Ärzte und Unternehmer aus dem 23. Bezirk. Mehr als 125.000 Leser des WIENER BEZIRKSBLATT gaben heuer bei den Bezirks Business- und Medical Awards wienweit ihre Stimme ab, viele davon für ihre Favoriten in Liesing. Das macht die Bezirks Business Awards übrigens zur größten Publikumswahl unserer Stadt.

Karin Stepanek vom WIENER BEZIRKSBLATT freute sich über den regen Zuspruch der Leser und wies darauf hin, dass das WIENER BEZIRKSBLATT, “seit Jahren das reichweitenstärkste Medium in Wien ist und sich das Interesse der Leser an der regen Teilnahme zeigt.“ Bezirksvorsteher Gerald Bischof begrüßte als Hausherr jeden Gast und Preisträger persönlich und freute sich “über die lange und schöne Tradition der Awards”, der aus seiner Sicht auch deutlich unterstreicht, dass “Liesing nicht nur ein schöner Wohnbezirk, sondern auch ein starker Wirtschaftsstandort ist”.

Unterstützt wurde das Event von starken Partnern, wie der Volksbank, die von Martin Reich vertreten wurde. Als langjähriger Partner der Awards war auch heuer die Wiener Wirtschaftskammer, vertreten durch Matthias Schiffer vor Ort. Nicht zuletzt sei der Wiener Stadtsender W24 erwähnt, der dafür sorgt, dass sich jeder von der Veranstaltung ein bewegtes Bild machen kann.

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Neu: Award für Barrierefreiheit

Ganz neu vergeben werden heuer die Awards für barrierefreie Betriebe in allen 23 Bezirken. „Damit wollen wir die Firmen noch mehr motivieren, darauf zu schauen”, betont man beim Bundesverband der Menschen mit Behinderungen (ÖZIV). Der Barrierefrei-Award für Liesing ging an die Faber GmbH.

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass es bei diesen alle ex aequo gewonnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurde Zahnarzt23. Den Award nahm Michael Alexander Glaser gemeinsam mit seinen Assistentinnen Claudia und Daniela entgegen und sorgte dabei für den Lacher des Abends. Darauf angesprochen, dass es schon eine besondere Leistung sei ausgerechnet als Zahnarzt so viele zufriedene Patienten zu haben meinte er “ich denke Proktologen haben es noch schwerer”.

Ausgezeichnet auch – und das im wahrsten Sinne des Wortes – die Ordination Internist Dr. Gernot Schlosser. Der dritte Preisträger in der Runde war das Labor Dr. Claudia Vidotto

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirksbusiness Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich Gesundheitsengl (vormals Shape Studio) den Award, der von Sonja Engl entgegen genommen wurde, die auf “unsere ganz neue Kältekammer” hinwies. Damit verwies sie Sabine Pekarek von der GenussSpiegel KG und Christa Pokorny von der Tanzschule Pokorny auf die Plätze.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an Spielwaren Heinz. Silber holte in dieser Kategorie die FLAIR Unternehmensgruppe, worüber sich Otto Kauf freute. Mit Bronze wurde die Fahrschule Liesing gewürdigt.

Bei den Großbetrieben ab 50 Mitarbeitern gebührte der Siegeskranz ÖGUSSA, wobei Geschäftsführer Marcus Fasching erklärte, dass „wir die einzigen in Österreich sind, die Goldbarren herstellen dürfen.“ Bedauernd wies er allerdings darauf hin, dass „wir leider keine Rabatte geben.“ Knapp geschlagen geben musste sich Wiesbauer. Kathrin Brandtner freute sich dennoch sehr über die Zustimmung ihrer Kunden. Den 3. Platz sicherte sich die Traditionsbäckerei “Der Mann”. Entgegen genommen wurde er von GF Michael Mann, der das Unternehmen bereits in 4. Generation führt und meinte “die 5. steht schon in den Startlöchern. So stellen es sich zumindest die Eltern vor.”

Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich.

Und hier noch Impressionen des Ehrungsabends (alle Bilder von Sandra Oblak):