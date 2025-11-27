Ein gut besuchter Festsaal mit vielen glücklichen Gesichtern: Kein Wunder, hatten doch die Anwesenden im Amtshaus Margareten allen Grund zur Freude – sie zählten allesamt zu den Abräumer:innen bei den Bezirks Business und Medical Awards. Ein Preis, der vom Wiener Bezirksblatt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Wien, der Volksbank und W24 initiiert wird. Das Besondere: Die Gewinner:innen werden nicht durch ein Jury-Voting ermittelt, sondern von den Leser:innen des Wiener Bezirksblatts gewählt. Ein absoluter Gradmesser in Sachen Kunden- und Patientenzufriedenheit.

Das honorierte auch Bezirksvorsteher Michael Luxenberger gleich zu Beginn der Veranstaltung:

Margareten ist ein Nachbarschaftsbezirk – jeder einzelne von Ihnen leistet seinen Beitrag, dass es auch so bleibt.

Vielfalt und Tradition

Wie viele verschiedene Unternehmenssparten der Bezirk zu bieten hat, spiegelte die Verleihung deutlich wider. So gingen die ersten Plätze in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe an Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Die Top-Platzierungen sicherten sich der Allrounder Vega Nova, das Restaurant Waldviertlerhof und der Farbenspezialist Sefra.

Außerdem zeichnet sich der Bezirk durch die Beständigkeit seiner Unternehmen aus, wie die Veranstaltung zeigte: Die Haydn-Apotheke feiert nächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum, das Notariat, das von Dr. Thomas Tellian geführt wird, gilt als das erste im Bezirk und auch Sefra wird bereits in 5. Generation auf der Schönbrunner Straße betrieben.

Neue Kategorie

Erstmals neu bei den Awards war die Kategorie “Barrierefreiheit”, die zusammen mit dem ÖZIV eingeführt wurde. Sie soll Unternehmen dahingehend sensibilisieren, in Zukunft “Barrierefreiheit” in ihren Betrieben mitzudenken. Das China Restaurant TanTan durfte sich in Margareten über die Auszeichnung freuen.

Die Gewinner:innen

Bezirks Medical Award

Radiologicum Margareten

Dentalklinik Margareten

Haydn-Apotheke

Bezirks Barrierefreiheit Award

TanTan

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Vega Nova

2. Platz: Körbchen

3. Platz: CodeFactory

Mittelbetriebe

1. Platz: Waldviertlerhof

2. Platz: Notariat Dr. Thomas Tellian

3. Platz: Maler Denner

Großbetriebe

1. Platz: Sefra

2. Platz: Schlossquadrat

3. Platz: Benu – Bestattung & Vorsorge

