Es war ein Abend, wie er sein soll im wunderbaren Haus Liebhartstal am Fuße des Gallitzinberges. “Es ist schön, dass wir hier sein können”, begrüßte Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp die Gästeschar. “Ich bin stolz, dass wir so gute und erfolgreiche Unternehmen im Bezirk haben, die ein wichtiger Teil Ottakrings sind.” Dem konnte sich Wirtschaftskammer-Bezirkschefin Verena Wiesinger anschließen: “Der Preis ist wichtig, um die tolle Vielfalt der Betriebe zu zeigen. Sie gehören aufs Podest gehoben.”

130.000 Stimmen

Das Besondere an den Bezirks-Business-Awards ist die Wahl durch die Wiener-Bezirksblatt-Leser. Fast 130.000 in 23 Bezirken haben diesmal mitgestimmt. “Da kann man nur den Hut ziehen”, so Martin Heilinger, “man nennt mich in der Volksbank ja den heiligen Martin – das passt gut in die Vorweihnachtszeit.” Anschließend konnte er gleich den Medical-Award-Siegern gratulieren: der Ordination Dr. Paul Groß, der Klinik Ottakring und dem Gefäßzentrum in der Thaliastraße 98/100.

Im Namen der Gesundheit

Wobei der Allgemeinmediziner Groß, der Gefäßchirurg Miekusch und das Bezirksspital zusammenarbeiten. “Ich bin durchaus ein Zuarbeiter für die Klinik”, so der Gefäßexperte, der “schon gut 100 Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht hat”. Und die Klinik wird ja derzeit groß saniert und umgebaut: “Bei uns ist viel los, daher nehme ich den Award für die Kolleginnen und Kollegen entgegen”, so Direktor Peter Gläser.

Wirklich tolle Betriebe

Womit sich bei der Business-Award-Verleihung in drei Kategorien (Klein-, Mittel- und Großbetriebe) die Vielfalt der Ottakringer Unternehmen zeigt. Etwa bei Mio’s Bienenwelt: “Vor unserem Betrieb musste man immer nach Niederösterreich fahren, um die Bienen aus der Nähe sehen zu können. Wir bieten nun alles: Bienenzucht, Honig und verschiedenste Produkte”, so Mirhad Mehmedagic.

Umweltbewusste Firmen

Sascha Hümbeli von Torland Jeans betonte bei der Verleihung: “Uns ist wichtig, dass wir nur Biofasern und recyceltes Material verwenden. Wir sind sehr glücklich in Ottakring.” Wie auch die Firma Biostoffe.at, die den 1. Platz ergatterte: “Unsere Materialien sind sehr nachhaltig, wir bieten verschiedene selbstgenähte Textilien an”, so Chefin Romana Massong.

Sieger des guten Geschmacks

Bei den Mittelbetrieben dominierte der gute Geschmack. Platz 3 ging an die weltberühmte Staud’s-Marmelade. “Danke vielmals, wir fühlen uns sehr geehrt und lieben unser Ottakring”, so Geschäftsführer Stefan Schauer. Platz 2 ergatterte Gelbmanns Gaststube: “Bei uns läuft es super, die Gansl-Saison boomt so richtig”, so Alexander Laskowsky. Und Aurel Berger von Nigls Gastwirtschaft betonte: “Wir Gastronomen halten zusammen, damit die Branche stärker wird.”

Bügeln & Biertrinken

Bei den Großbetrieben gab es zwei Sieger mit großer Tradition. “Meine Eltern haben die Firma gegründet und unsere ganze Familie ist aktiv”, so Chefin Eva Toifl. “Das Schnellwäscherei-Geschäft läuft sehr gut.” Noch älter ist die Brauerei, die den Bezirksnamen trägt: “Obwohl fast 190, sind wir bis heute ein Familienunternehmen geblieben. Unser Ziel ist es, die Brauerei noch weiter für Veranstaltungen zu öffnen”, nahm Marketingleiter Martin Eicher den Award entgegen.

Gewinner-Liste der Ottakring-Awards 2025

Bezirks Medical Awards

Ordination Dr. Paul Groß

Wiener Gesundheitsverbund – Klinik Ottakring

Gefäßzentrum Ottakring

Bezirks Award Barrierefreiheit

Bortolotti

Bezirks Business Awards

Kleinbetriebe

1. Platz: Biostoffe.at

2. Platz: Torland Jeans

3. Platz: Mio’s Bienenwelt

Mittelbetriebe

1. Platz: Gastwirtschaft Nigls

2. Platz: Gelbmanns Gaststube

3. Platz: Staud’s GmbH

Großbetriebe

1. Platz: Ottakringer Brauerei

2. Platz: Rosa Toifl & Co GmbH

3. Platz: Caritas der Erzdiözese Wien

Hier die Szenen der Siegerehrung im Haus Liebhartstal: