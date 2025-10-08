Insgesamt 130.000 Stimmen haben die Leser:innen des Wiener Bezirksblatts online für ihre Lieblingsunternehmen im Bezirk abgegeben – auch für die Betriebe auf der Wieden. Jetzt wurden die Preise an die Besten vergeben. Bezirkschefin Lea Halbwidl freute sich darüber, dass das Wiener Bezirksblatt auch in diesem Jahr die Top-Unternehmen vor den Vorhang holt – und sicherte allen Gewinner:innen zu, immer “ein offenes Ohr” für ihre Anliegen zu haben.

Doppelter Grund zur Freude

Gestartet wurde die Verleihung mit den Medical Awards – und einer unerwarteten Reunion: Die ausgezeichneten Zahnärzte Georg Winkler und Florian Rummer kannten sich bereits aus dem Studium und haben sich jetzt bei den Awards zufällig wiedergetroffen. Da war die Freude gleich doppelt groß! Gefreut hat sich aber auch die Johann Strauss Apotheke, die wie im Vorjahr einen Preis mit nachhause nehmen durfte.

Wiederholt gewonnen

Doch nicht nur unter den Medical Awards gab es “Wiederholungstäter:innen” – auch bei den Bezirks Business Awards fanden sich bekannte Gesichter wieder. Ein Zeichen dafür, dass die Kundenzufriedenheit in den Jahren nicht nachgelassen hat: So gesellte sich beim Allergiker Café, Theater Akzent, garbarage, der HS Timber Group, Mazda Rainer und der Arbeiterkammer eine weitere Auszeichnung hinzu.

Neue Kategorie

Erstmals neu bei der Awardverleihung war die Kategorie “Barrierefreiheit”. Eine Kategorie, die gemeinsam mit dem ÖZIV (Bundesverband der Menschen mit Behinderungen) ins Leben gerufen wurde. Auf der Wieden konnte diesen Preis das Lokal “Trude & Töchter” im Wien Museum für sich entscheiden.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Dr. Florian Rummer

Ordination Dr. Georg Winkler und DDr. Darius Kerschbaumer

Johann Strauss Apotheke

Bezirks Barrierefreiheit Award

Trude & Töchter

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: GTOUR – GenussTouren

2. Platz: Allergiker Café

3. Platz: Beans and Machines

Mittelbetriebe

1. Platz: garbarage

2. Platz: Theater Akzent

3. Platz: Hotel Erzherzog Rainer

Großbetriebe

1. Platz: Arbeiterkammer

2. Platz: Mazda Rainer

3. Platz: HS Timber Group

©Sandra Oblak