Simmering bekommt Zuwachs im Einzelhandel. Mit der Eröffnung einer neuen Action-Filiale in der Awarenstraße 3–5 im Stop Shop erweitert der internationale Diskonter sein Netz in Wien. Für viele Simmeringer bedeutet das kürzere Wege zum Shopping, mehr Auswahl und ein Einkaufserlebnis, das auf Vielfalt und Preisbewusstsein setzt.

Große Auswahl auf 960 Quadratmetern

Auf rund 960 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet Action mehr als 6.000 Artikel aus 14 Produktkategorien an. Das Sortiment reicht von Dekoration und Heimtextilien über Haushaltswaren, Spielzeug, Garten- und Outdoorartikel bis hin zu Körperpflege, Mode und Multimedia. Neben beliebten Eigenmarken finden sich auch bekannte Markenprodukte zu Preisen, die bewusst niedrig gehalten werden.

Geöffnet ist die neue Filiale montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr. Damit fügt sich der Markt nahtlos in den Einkaufsalltag der Simmeringer und bietet die Möglichkeit für schnelle Einkäufe nach der Arbeit oder einen ausgedehnten Shoppingbummel am Wochenende.

Neue Arbeitsplätze und Wirtschaftsimpuls

Mit jeder neuen Filiale entstehen rund 20 Arbeitsplätze. Insgesamt beschäftigt Action in Österreich aktuell rund 2.500 Mitarbeiter in 124 Filialen. Der Diskonter setzt mit dem Ausbau seines Filialnetzes weiter auf Wachstum.

Für Simmeringer Konsumenten ist die Neueröffnung ein weiterer Schritt zu einem vielfältigen Einkaufsangebot direkt vor der Haustür, mit dem Versprechen: kleine Preise, große Freude. Auch für den Standort selbst bringt die neue Action-Filiale Vorteile. Mehr Kundenfrequenz bedeutet zusätzliche Impulse für umliegende Geschäfte und Gastronomiebetriebe im Stop Shop und einen Gewinn für die lokale Wirtschaft im Elften.

Infos zu offenen Stellen gibt es unter https://at.action.jobs/