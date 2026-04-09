In regelmäßigen Abständen tourt das Stadtservice wien durch die Bezirke. Mit einem klaren Ziel: Dabei können sich die Bürger direkt in ihrem Grätzl zu wichtigen Fragen informieren und beraten lassen. Wie etwa

Auskünfte zu relevanten Themen im Grätzl

Hilfestellungen für die kleinen und großen Herausforderungen des täglichen Lebens

Schnelle Reaktion und rasche Behebung von Problemen und Missständen

Probleme sollen dadurch rasch und unbürokratisch gelöst werden und der direkte Austausch mit den Bewohnern wird darüber hinaus gefördert.

Am 9. April 2026 macht das Stadtservice Wien wieder Station im 23. Bezirk und steht den Liesingern für Fragen, Anliegen und Informationen zur Verfügung. Von 14 bis 18 Uhr bietet das Team vor dem Einkaufszentrum Riverside, Breitenfurter Straße 372, persönliche Beratung zu vielen Themen des Wiener Alltags – unkompliziert und direkt im Grätzl.