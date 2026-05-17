Wie heißt es so schön: Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn es dazu jede Menge Informationen gibt, noch besser. So wird es auch am Freitag, 29. Mai, beim Europäischen Nachbarschaftstag sein. Mehrere Veranstaltungen im Bezirk laden ein.
Plaudern & genießen
Der Tag steht im Zeichen von Begegnung, Austausch und gelebtem Miteinander. Am Kühnplatz lädt das Grätzllabor Wieden ab 13 Uhr mit Blumentausch, Tauschbörse, Kaffee, Kuchen, Live-Musik und Fotoausstellung zum Kennenlernen ein. Im Planquadrat (Schikanedergasse 3) findet von 15 bis 18 Uhr das Sommerfest mit kreativem Programm, Buffet, Spiel und Austausch statt.
Straßenfest
Dazu kommt noch das Straßenfest in der Johann-Strauß-Apotheke (Johann-Strauss-Gasse 32) .Von 14 bis 18 Uhr wird unter dem Motto „Wir sind bunt“ ein Straßenfest gefeiert. Überall ist der Eintritt frei.