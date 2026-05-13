Die neue SB-Filiale bietet auf 150 m² Platz für drei große Poststationen mit mehr als 700 Abholfächern. Zwei Versandstationen ermöglichen rund um die Uhr das Frankieren und Versenden von Paketen oder Retouren. Ein straßenseitiges Post-Werbefenster (Digital Out-of-Home-Screen) bietet zudem eine attraktive Werbemöglichkeit direkt an der Wiedner Hauptstraße.

Hell und geräumig

Die neue SB-Filiale ist hell und geräumig ausgeführt, Verkleidungselemente aus Holz tragen zu einer angenehmen Atmosphäre bei. “Mit dieser SB-Filiale bringen wir die Post dorthin, wo die Menschen sie heute brauchen: mitten ins Grätzl und rund um die Uhr verfügbar,” so Generaldirektor-Stellvertreter Peter Umundum.

Bezirk freut sich

Mit offenen Armen empfängt Bezirkschefin Lea Halbwidl die neue Einrichtung: “Wir freuen uns über die neue SB-Filiale auf der Wieden. Durch die 24/7-Nutzung können die Bewohnerinnen und Bewohner die Pakete genau dann abholen oder versenden, wenn es in ihren Alltag passt. Das ist ein praktisches, zeitgemäßes Angebot und eine echte Erleichterung für viele Menschen auf der Wieden.”