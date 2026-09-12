Musikgenuss aus Norwegen für den guten Zweck

Musikalischer Genuss trifft im MuTh auf gelebte Solidarität: Am 8. Oktober gastiert das Bergen Philharmonic Youth Orchestra erstmals in Wien.

Der gesamte Erlös des Benefizkonzerts unterstützt Projekte der Volkshilfe Wien für armutsbetroffene Familien.

Klänge aus Norwegen

Das 2015 gegründete Jugendorchester zählt zu den führenden Nachwuchsensembles Norwegens und vereint 140 junge Musiker aus dem ganzen Land. Unter der Leitung von Alpesh Chauhan, Erster Gastdirigent der Düsseldorfer Symphoniker, präsentiert das Orchester große Werke der Romantik.

Auf dem Programm stehen Edvard Griegs berühmte „Peer Gynt Suite Nr. 1“, Edward Elgars Cellokonzert in e-Moll sowie Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Sinfonie Nr. 4. Als Solistin ist die vielfach ausgezeichnete norwegische Cellistin Clara Yuna Friedensburg zu erleben.

Musik, die hilft

Der Wiener Konzertveranstalter „Kunst und Kultur – ohne Grenzen“ macht den besonderen Abend möglich. Der gesamte Konzerterlös kommt Projekten der Volkshilfe Wien zugute und hilft damit Familien, die von Armut betroffen sind.

Das Benefizkonzert findet am Donnerstag, 8. Oktober 2026, um 19.30 Uhr im MuTh – Konzertsaal der Wiener Sängerknaben, Am Augartenspitz 1, statt.

Informationen und Tickets gibt es unter www.kunstkultur.com.