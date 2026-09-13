Große Stars beim Finale der Vienna Fashion Week

Am 19. September steigt das große Finale der VIENNA FASHION WEEK.26. Die look! Fashion Night powered by Suzuki vereint außergewöhnliche Kollektionen, spannende Nachwuchstalente und prominente Gäste. Den glamourösen Schlusspunkt setzt Designer Atil Kutoglu.

Tickets sind über Wien-Ticket erhältlich!

Wien zeigt sich von seiner wilden Seite

Zum Abschluss der VIENNA FASHION WEEK.26 heißt es noch einmal: Bühne frei für große Mode! Unter dem Motto „Fashion Goes Wild“ bringt die look! Fashion Night powered by Suzuki am 19. September starke Looks, extravagante Inszenierungen und jede Menge Glamour auf den Laufsteg.

Der Abend beginnt um 18.30 Uhr mit einem Meet & Greet in der look! Lounge powered by Suzuki. Influencer, Gäste und Partner treffen hier bei Gesprächen, Interviews und Fotos aufeinander. Um 20.30 Uhr folgt ein gemeinsames Presse-Shooting, ehe Uschi Pöttler-Fellner und Roland Pfeiffenberger von Suzuki das große Closing offiziell eröffnen.

Drei Talente, drei Handschriften

Im Rahmen der „Designer Selected“-Show präsentieren Nóra Zsófia Szarka, Kathrin Schlager und Nicole Plender ihre neuen Kollektionen. Die drei Designerinnen stehen für ganz unterschiedliche Zugänge zu zeitgenössischer Mode – von traditionellem Handwerk über glamouröse Couture bis zur Verbindung von Kunst und Technologie.

Nóra Zsófia Szarka übersetzt mit ihrem Label SOPHIARON ungarisches Kulturerbe in eine moderne Formensprache. Ihre Kollektion „Stubble and Fringes“ ist von ländlicher Romantik inspiriert. Natürliche Materialien, raue Texturen, fließende Schnitte und bewegte Fransen erinnern an goldene Weizenfelder und fast vergessenes Handwerk.

Couture aus dem Gasteinertal

Kathrin Schlager bringt Couture aus Bad Hofgastein nach Wien. In ihrem Atelier entstehen maßgefertigte Braut-, Abend- und Eventlooks, die klare Linien, feminine Silhouetten und präzise Verarbeitung miteinander verbinden.

Mit „Glamour Night“ präsentiert sie ein exklusives Einzelstück, das von der Adventzeit und funkelnden Silvesternächten inspiriert wurde. Schwarz-goldene Pailletten, lange Ärmel, ein hoher Beinschlitz und eine große Schleife am Rücken sorgen für einen Auftritt, der garantiert nicht übersehen wird.

Mode trifft auf Technologie

Einen ungewöhnlichen Weg in die Modewelt hat Nicole Plender eingeschlagen. Die niederländische Designerin ist ausgebildete technische Physikerin, arbeitet in der Hightechbranche und verbindet mit ihrem Label Nicole Plender Art Mode, Malerei, Design und Technologie.

Ihre neue Kollektion „XXX“ beschäftigt sich mit dem Wechselspiel zwischen Struktur und Freiheit. Sichtbare Konstruktionen stehen für Stabilität und handwerkliche Präzision, während bewegte Formen Raum für Experimente und modische Regelbrüche schaffen.

Atil Kutoglu sorgt für das große Finale

Den Höhepunkt des Abends bildet die Closing Show von Atil Kutoglu. Der österreichisch-türkische Designer bringt dabei nicht nur seine neuesten Kreationen, sondern auch prominente Persönlichkeiten auf den Laufsteg.

Wien spielte in Kutoglus internationaler Karriere von Beginn an eine besondere Rolle. Während seines Wirtschaftsstudiums an der WU begegnete er in einer Straßenbahn zufällig dem damaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk. Kutoglu nutzte die Gelegenheit, stellte sich und seine Entwürfe vor – und erhielt später Unterstützung für die Präsentation seiner ersten Kollektion im Jahr 1991. Eine große Modekarriere, die zwischen zwei Haltestellen ihren Anfang nahm.

Seine Entwürfe verbinden türkische und osmanische Einflüsse mit Wiener Jugendstil, luxuriösen Materialien und moderner Eleganz. Stars wie Catherine Zeta-Jones, Jessica Alba und Kirsten Dunst sowie Topmodels wie Naomi Campbell und Karolina Kurkova trugen bereits seine Kreationen oder besuchten seine Shows.

Feiern bis in die Nacht

Nach dem großen Laufstegfinale geht es in der look! Lounge powered by Suzuki weiter. Bei Drinks, Gesprächen und Networking lassen Designer, Marken, Gäste und Partner den Abend gemeinsam ausklingen. Wobei von einem ruhigen Ausklang wohl kaum die Rede sein kann: Schließlich verabschiedet sich die Fashion Week unter dem Motto „Fashion Goes Wild“ ganz bestimmt nicht leise.

Tickets sind über Wien-Ticket erhältlich.